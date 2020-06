Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) holder en markering på Mortensrud i Oslo lørdag. Det er varslet flere motdemonstrasjoner. Tidligere har det oppstått håndgemeng mellom personer fra SIAN, motdemonstranter og politiet, som da det ble satt fyr på en koran i Kristiansand i høst.

– Høyre har en klar oppfordring til alle på Mortensrud denne helgen. Må du i butikken på Mortensrud torg på lørdag, så er min oppfordring at du gjør det før klokken ett eller etter klokken tre. Ikke dra dit mens SIAN står der, sier Øystein Sundelin, leder i Oslo Høyres bystyregruppe, til ABC Nyheter.

Han håper alle på Mortensrud vil ta avstand fra SIANs aksjon ved å holde seg unna.

– SIAN vil provosere. De vil lage bråk. De vil at folk skal være urolige. Hvorfor skal vi la dem få viljen sin? SIAN fortjener ikke vår oppmerksomhet. De bør ignoreres. Det er det verste som kan skje dem, sier han.

Politiet: – Ikke adgang til å nekte arrangementet

Øystein Sundelin (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand ba Oslo politidistrikt gjøre en ny vurdering av sikkerheten rundt den kommende markeringen, men dette ble avvist av politiet:

«Oslo politidistrikt har forståelse for, og deler et stykke på vei, de bekymringene bydelen har for dette arrangementet. Politiet har imidlertid ikke adgang til å nekte arrangementet på dette grunnlaget», het det i politiets svar ifølge Dagsavisen.

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Den er grunnlovsfestet. Derfor mener Høyre at SIAN skal få lov til å ha sine aksjoner selv om vi er mot alt de står for. Heldigvis er det slik at selv om vi har ytringsfrihet og kan si hva vi vil, så betyr ikke det at alle må stå og høre på det som blir sagt, sier Sundelin.

SIAN: – Kan være fornuftig å holde seg borte

Leder i Sian Lars Thorsen ble pågrepet og siktet for kroppskrenkelse etter en episode i Drammen lørdag. Dette bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det kan være fornuftig å holde seg borte. Lederen i bydelsutvalget er bekymret for at folk skal være sinte. Hvis det er slik at medlemmer av en folkegruppe ikke tåler å være del av demokratiet kan det være like fornuftig at de holder seg unna, sier leder i SIAN Lars Thorsen til ABC Nyheter.

– Formålet med markeringen er det samme som formålet på alle andre stands vi har. Mortensrud er ikke unikt bortsett fra at området ligger foran i løypa i forhold til grad av islamproblem. Formålet er å forklare folk hva som foregår når ungene deres blir mishandlet og plaget. Det er ikke muslimer per se som begår dette, men uintegrerbare og det jeg kaller «adidas-riddere», sier Thorsen.

Thorsen ble lørdag i forrige uke pågrepet for å ha sprayet en 16-åring i ansiktet med forsvarsspray.

– Politiet opprettet en anmeldelse. Jeg har sendt inn en motanmeldelse. Det er to straffbare kroppskrenkelser som gikk forut for sprayinga. Men jeg tviler ikke på at politiet kommer til å kjøre en rettssak mot meg, sier han.

Antirasistisk senter: – Bør demonstrere

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– For all del, komplett ignorering er også en måte å gjøre det på, men som hovedsak mener jeg man skal ha motdemonstrasjoner, sier leder i Antirasistisk senter Rune Berglund Steen til ABC Nyheter. Han mener det er riktig å møte opp og demonstrere mot SIANs markering.

Steen mener SIAN velger seg Mortensrud fordi det er et område med mange med minoritetsbakgrunn.

– Jeg synes ikke rasisme skal møtes med taushet, som ofte vil skape likegyldighet. Hat bør alltid møte motstand, men akkurat nå må det være i tråd med smittevernreglenee. Derfor vil jeg ikke oppfordre store mengder folk til å møte opp.

– SIAN står for et ekstremt og åpenbart hatefullt syn på muslimske nordmenn. I tillegg liker de å opptre provoserende. De vil åpenbart skape konflikter, med koranbrenning, filming i ansiktet på folk, gjerne en bevisst provoserende fremferd. Men de er en liten gjeng uten noen gjennomslagskraft, og fortjener knapt å bli tatt på alvor.

