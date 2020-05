VG: Lier Horst hadde rolle i Lørenskog-saken

Anne-Elisabeth Hagen (68) er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra sitt bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Da Hagen forsvant ble det funnet et trusselbrev i huset, som innledningsvis gjorde at politiets hovedteori var at kvinnen hadde blitt bortført.

Nå melder VG at en av Norges mest kjente forfattere, Jørn Lier Horst, har hatt en rolle i politiets etterforskningen av saken.

– Det er et begrenset antall norske kriminelle som ville ha evne til å gjennomføre en slik bortføring eller påta seg et bestillingsdrap. I en tidligere fase av saken bidro jeg med å søke etter informasjon fra disse miljøene gjennom mine kontakter fra da jeg blant annet jobbet med organisert kriminalitet, sier Lier Horst til VG.

Jobbet som etterforsker

Ifølge avisen skal ikke forfatterens arbeid har ført til et gjennombrudd i saken.

Lier Horst jobbet i politiet i 19 år før han ble forfatter på heltid i 2013. Han jobbet i mange år som etterforsker og etterforskningsleder.

For to uker siden tok saken en dramatisk vending da ektemannen Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Hagen nekter for å ha noe å gjøre med konens forsvinning.



Ba familien bidra



Hagens tre voksne barn har vært avhørt om saken flere ganger, men har sagt nei til å snakke med politiet etter at faren ble siktet for drap. Familien har uttalt at de ikke har tillit til Øst politidistrikt sitt arbeid.

Det er ikke sikkert at den drapssiktede 70-åringen vil la seg avhøre fremover.



Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt, har bedt familien om å bidra i saken.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sa hun.

