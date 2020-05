Forsvarsdepartementet (FD) har tapt en strid med en HV-soldat i alle rettsinnstanser. For en drøy måned siden avviste Høyesterett departementets anke, og lagmannsrettens dom ble rettskraftig.

Denne uka tok FD konsekvensen av tapet mot den ene soldaten, og utbetalte tilsammen 21 millioner kroner til 3900 personer tilknyttet Heimevernets innsatsstyrke. Det skal dekke tilbakeholdte feriepenger for tre år.

– Beløpet er totalt 21 millioner, og dette ble utbetalt til de det gjelder cirka 12. mai, bekrefter Per Gunnar Grosberghaugen som er kommunikasjonssjef i Heimevernet (HV). Han sier også at det er utført en «formidabel innsats» for å beregne og utbetale feriepengene.

Det betyr i gjennomsnitt 5385 kroner per HV-soldat. Utbetalingen skjer etter at Høyesteretts ankeutvalg forkastet FDs anke i slutten av mars. Staten fikk dermed ikke medhold i at innsatsen er å anse som militærtjeneste, ikke som arbeidsforhold.

Striden fortsetter



Men etter dette ene slaget fortsetter soldatene kampen. En av de som fikk en utbetaling denne uken, er Aleksander Gudmundseth, hovedtillitsvalgt for de 3300 soldatene tilknyttet HVs Innsatsstyrke.

– Ja, jeg har fått utbetalt en sum. Men det har ikke vært mulig å kontrollere beregningsgrunnlaget, verken for meg eller andre. Det opplyses bare at det er en manuell beregning, sier han.

– Først sa de at det ville beløpe seg til omlag 17 millioner. Jeg er ikke overrasket over at det nå har blitt 21 millioner, men heller ikke dette har det vært mulig å kontrollere. Jeg er derfor usikker på om beløpet er korrekt, sier Gudmundseth som hovedtillitsvalgt.

Saken har også visse pikante sider. I 2010 tok for eksempel Ine Eriksen Søreide (H) saken opp i Stortinget, det var i rollen som opposisjonspolitiker og før hun ble Forsvarsminister og senere Utenriksminister.

I tillegg vitnet Norges kommende nye Forsvarssjef, generalmajor Eirik Kristoffersen, i rettssaken mot HV-soldaten. Han var da Sjef for Heimevernet.

Gruppesøksmål



Som privatperson fronter Aleksander Gudmundseth i tillegg et gruppesøksmål mot FD. Her utfordres foreldelsesfristen på tre år som departementet legger til grunn. Han ønsker ikke å opplyse hvor mange som har sluttet seg til dette søksmålet, men nøyer seg med å fastslå at det har vært «høy oppslutning».

– Det er nok sjelden en privatperson stevner staten ved Forsvarsdepartementet. Jeg løper selvsagt en økonomisk risiko, så dette er tøft. Dyktige advokater er ikke gratis, men med den støtten jeg har fått fra Befalets fellesorganisasjon (BFO) og de andre gruppemedlemmene i søksmålet, lar dette seg gjennomføre.

– Jeg vet avdelingen står bak meg. Men det er viktig å understreke at det ikke er soldatene, men privatpersonene som stevner. Avdelingene skiller denne saken fra rollen av det å være soldat, så dette affekterer ikke avdelingens motivasjon eller yteevne. Må vi stille i morgen, så gjør vi det.

– Men Forsvarsdepartementet bør kanskje tenke på hvilke signaler de sender ut til både HV-soldatene og skattebetalerne, sier han.

– FD prøver et triks



Etter at Høyesterett avviste anken fra FD, fikk Lars Bugge Aarset utbetalt 19.000 av de rundt 80.000 kronene som han mener Forsvaret skylder ham i feriepenger. Til ABC Nyheter sier han at pengene ikke er det viktige, men at det oppleves som et merkelig prinsipp at «Staten kan bryte loven dersom Staten kan spare penger på å bryte loven».

– Forsvarsdepartementet har trenert saken i femten år, tapt alle rettssaker og prøver nå foreldelsestrikset. Soldatene har prøvd å få en løsning siden 2005, mens FD bare har trenert. I 2016 ble det stilt et formelt krav, og departementet svarte med å saksøke soldaten som ikke har gjort annet enn å be om feriepenger, sier Aarset, og fortsetter:

– De utbetaler nå bare en brøkdel av det de skylder. Soldatene har utestående feriepenger for femten år, men Forsvarsdepartementet vil utbetale kun for tre. De prøver seg på skadebegrensing ved å vise til foreldelse, men det er jo departementet selv som er årsaken til at det har tatt så lang tid.

– En farse



Aarset er ikke med i gruppesøksmål for flere tusen som har vært innom HVs innsatsstyrker siden 2005. I dette søksmålet vil også Heimevernets om lag to hundre områdesjefer bli inkludert.

Aarset regner med at soldatene vil vinne også den saken.

– Hele saken er en farse som for lengst har tippet over i det parodiske. Dette er som å spille stein, saks og papir mot en motstander som i hver eneste runde bare har valgt papir, sier han.

– Alle gjør feil. Jeg har lært at dersom man gjør feil så bør man rette opp feilen og be om unnskyldning. Et godt råd til Forsvarsdepartementet er å rette opp feilen, utbetale feriepenger til soldatene og be om unnskyldning, mener Aarset.

– Foreldet etter tre år



Til ABC Nyheter sier FDs pressevakt, Marita Isaksen Wangberg, at det er dommen i Aarset-saken som har ført til utbetalingene, men holder fast ved at en «alminnelig foreldelsesfrist» på tre år gjelder.

– Dette er bakgrunnen for at FD og Forsvaret har kommunisert at man uoppfordret også vil utbetale feriepenger tre år tilbake i tid for alt personell i Heimevernets innsatsstyrker, fremfor at hver enkelt henvender seg til Forsvaret og ber om feriepenger slik som Aarset har blitt tilkjent.

– Departementet mener at krav eldre enn tre år er foreldet. Vi har mottatt et søksmål som gjelder foreldelse av krav eldre enn tre år. Staten vil på vanlig måte sende tilsvar til retten på søksmålet, skriver Wangberg i en epost.