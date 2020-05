Tar ransaking av Tom Hagens bolig og hytte til retten

Da drapssiktede Tom Hagen ble løslatt i forrige uke, ønsket han å flytte hjem til boligen sin i Sloraveien 4 på Lørenskog. Men politiet mener at boligen er åsted for drap og ønsker derfor å holde på huset.

Politiet har henvist til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking.

Nå tar forsvareren til Hagen, Svein Holden, politiets beslutning til retten, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de onsdag har gitt et tilsvar, og at de nå avventer rettens avgjørelse.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Aktuelt: Hagens barn kritisk til politiet – vil ikke avhøres på nytt

Store ressurser



Holden har tidligere uttalt til ABC Nyheter at de ønsket å vurdere lovligheten av denne tredjemannsransakingen.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, går til sak mot politiet beslutning. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg er usikker på om dette er lovlig, og dette er noe vi holder på å utrede nærmere, sa Holden i en kommentar til ABC Nyheter i helgen, da det ble kjent at politiet ville fortsette ransakingen i Hagens hjem.

Øst politidistrikt bruker nå store ressurser på å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Politiets hovedoppgave er å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hvilke straffbare handlinger som er begått mot henne, og hvem som har et helt eller delvis ansvar for disse handlingene, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Politiet: Ektepakt har vært tema i avhør med Tom Hagen

Avviser «tunnelsyn»



De siste dagene er det stilt spørsmål ved politiets evne til å etterforske saken bredt nok. Politiet avviser imidlertid at de har «tunnelsyn».

– Vi har helt fra starten etterforsket saken bredt og fulgt de sporene vi har funnet. Det har vært, og er, en krevende etterforsking, spesielt fordi vi mener noen bevisst har gått inn for å villede politiet, sier Melbo Øystese.

Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning, forklarer politimesteren.

– Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier hun.

Les også: Bistandsadvokat: Barna er overbevist om at Hagen er uskyldig

– Sterkt ønske

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem på Lørenskog 31. oktober i 2018. Foto: Privat / NTB scanpix

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018, og familien mener politiet burde lett etter henne.

De tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen mener faren, som er siktet for drap, er uskyldig og at politiets drapsetterforskning begrenser sjansen for å finne moren.

Melbo Øystese ber familien om å bidra.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken.