Tom Hagen fikk spørsmål under fengslingsmøtet: – Han svarte godt og ryddig for seg

Onsdag ble drapssiktede Tom Hagen (70) fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike Tingrett. Hagen er siktet for drap eller medvirkning for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

SISTE: Ved 19-tiden ble det offentliggjort at Tom Hagen varetektsfengsles i fire uker