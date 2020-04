Holden om pågripelsen av Hagen: – Særdeles spinkelt grunnlag

Anne Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 4 i Lørenskog den 31. oktober 2018. Tirsdag ble hennes ektemann Tom Hagen (70) pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Onsdag fremstilles den drapssiktede ektemannen for varetektsfengsling i Nedre Romerike Tingrett.

Før fengslingsmøtet, som skulle startet kl 12.00, uttaler 70-åringens forsvarer Svein Holden at hans klient fastholder sin uskyld. Han nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

– Jeg forventer at tingretten kommer til å løslate, fortsetter han.



Hagen møter



Drapssiktede Tom Hagen er selv til stede i retten. Hagen ankom tingretten ikledd dress og skjorte, før han tok plass ved siden av sin forsvarer i rettslokalet.

DRAPSSIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Foto: Scanpix

Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling og begrunner det med faren for bevisforspillelse.

Politiadvokat Mathias Emil Hager begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, mens en representant for pressen argumentere for at journalistene skulle få overvære saken. Etter noe betenkningstid valgte retten å lukke møtet.

Dermed ble pressen kastet på gangen da fengslingsmøtet startet like over kl 13.00, en snau time forsinket.

Forsvareren sier til pressen at han ikke er imponert, etter at han nå har fått fullt innsyn i alle sakens dokumenter

– Ja, hva skal jeg si. Man må jo være ærlig, og etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, sier Holden.

Undersøker hytte



Tom Hagen ble tirsdag morgen pågrepet i en koordinert politiaksjon da han var på vei til jobb. Politiet har siden i sommer drevet skjult etterforskning mot ektemannen. Hagens bolig og telefon skal ha blitt avlyttet, får ABC Nyheter opplyst.

Etter at den drapssiktede milliardæren ble pågrepet, har Hagen-parets bolig i Sloraveien på Lørenskog vært sperret av. Politiet har også vært på plass ved Tom Hagens arbeidsplass Futurum.

Onsdag melder Dagbladet at politiet gjør undersøkelse ved Hagens hytte på Kvitfjell.

– Tydelig villedning



Politiet opplyste tirsdag at mistanken mot Tom Hagen gradvis var blitt styrket under den omfattende etterforskningen som ble startet etter at Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Saken ble først etterforsket som et bortføringssak med økonomisk motiv, men skiftet etter hvert status til en drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse tirsdag.