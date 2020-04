Dette er Norges eldste opptak av folkemusikk

Det var i fjor samleren Tom Valle donerte ti voksruller med folkemusikk til Nasjonalbiblioteket. Opptakene ble trolig reddet fra ødeleggelse da Valle kjøpte dem fra en skraphandler tidlig på 70-tallet. Voksrullene lå da i en pappkartong i en haug med ting som sannsynligvis skulle kjøres på fyllinga.

Nå har Nasjonalbiblioteket undersøkt rullene og funnet ut at de inneholder Norges eldste opptak av folkemusikk.

– Dette er oppsiktsvekkende. Opptakene vi fram til nå har regnet for å være de eldste er fra 1910. Disse opptakene av hardingfeleslåtter er seks eller syv år eldre, sier seksjonsleder for musikk ved Nasjonalbiblioteket, Richard Gjems, i en pressemelding.

Sentralt i historien er to kappleiker som ble arrangert i Oslo, daværende Kristiania, i 1903 og 1904. Flere av spillemennene fra opptakene skal ha deltatt her.

Ifølge Nasjonalbiblioteket er det hardingfeleslåttene til Thorstein Odden (1869–1959), Halvor O. Kravik (1859-1925) Steinar Gladheim (1883–1919) og Anders G. Stubberud (1885–1960) som er foregivet på voksrullene.

I ett av opptakene kan man også høre oppmuntrende tilrop fra en stemme som antas å tilhøre fotograf Narve Skarpmoen, som er personen som sannsynligvis har gjort opptakene.

Nasjonalbiblioteket skriver videre at Skarpmoen var fra Numedal, samme område som flere av spillemennene på opptakene var fra, og han var venn med dem.

Narve Skarpmoen var også en pioner innen pressefoto og tok det aller første norske pressebildet, publisert i Aftenposten den 16. september 1903.

Nasjonalbiblioteket tror at Skarpmoen brukte fonografen for å gjøre opptak av spillemennene enten for å bevare musikken for ettertiden eller fordi han selv ville lære seg slåttene.

Richard Gjems kaller opptakene for en gave med stor historisk betydning.

