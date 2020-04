Mann (22) brøt smittevernloven gang på gang: – Vanskelig å opprettholde regelen

Onsdag 25. mars ble en 22 år gammel mann fra Oslo ilagt karantene på 14 dager etter at han og tre kompiser hadde vært på handletur på Svinesund i Sverige. Allerede natt til torsdag 26. mars, få timer etter at han ble ilagt karantene, ble han stanset av politiet i Oslo i forbindelse med en annen sak.

Da var han fører av en personbil med tre passasjerer.

– Jeg var ute og kjørte med noen kompiser da politiet stoppet oss. Vi hadde ikke vært utenfor bilen eller noe som helst, forklarte mannen i retten.

På åtte dager ble han totalt stoppet fire ganger av politiet, til tross for at han skulle ha sittet i karantene. De to første gangene ble han ikke anmeldt.

– Alle visste det



Fredag går saken mot 22-åringen som en såkalt tilståelsessak i Oslo tingrett. Mannen er tiltalt for omfattende brudd på karanteneplikten, og påtalemyndigheten har forslått 18 dagers ubetinget fengsel.

Advokat Per Zimmer forsvarer den 22 år gamle mannen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

I retten forklarte tiltalte at han var ute og kjørte med en eller flere kompiser ved alle anledningene.

– Alle jeg har vært med har visst at jeg har vært i hjemmekarantene siden jeg kom hjem. Det var greit for de at jeg var med. Jeg har ikke følt meg syk eller vært smittebærer på noen som helst måte, sa han.

Mandag 30. mars ble tiltalte pågrepet av politiet etter å ha blitt stoppet for tredje gang. Mannen ble presentert for et forelegg på 39.000 kroner, som han ikke vedtok.

Mannens forsvarer, advokat Per Zimmer, ønsket svar på hva han synes om størrelsen på boten.

– Jeg tenkte at det var en stor bot som jeg ikke har kapasitet til å betale. Hvordan har de kommet frem til den summen, sa han.

– Skulle hente leiebil



Tre dager etter løslatelsen ble 22-åringen igjen stoppet, denne gangen i Bærum. I retten forklarte tiltalte at en leiebil han var ansvarlig for hadde blitt tauet inn av Viking, og at den måtte hentes ut. Bilen var den samme som han hadde blitt stoppet i ved tre anledninger.

– Jeg hadde skjønt alvoret, men leiekontrakten på bilen gikk ut den dagen, sa mannen.

Tiltalte møtte opp hos Viking sammen med en venn.

– Vi måtte betale 5.000 for å hente ut bilen. Vi tok kontakt med en ansatt på stedet som spør hva vi gjør der. Vedkommende trengte førerkortet mitt for å gjøre noen undersøkelser. Rett før vi får betalt for å hente bilen kommer politiet. De kommer direkte til oss og spør etter meg. De sier jeg har brutt karantenereglene fire ganger og blir kjørt til arresten.

Uenighet om leiekontrakt



Politiadvokat Kai Gunnar Nygård er aktor i saken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Aktor, politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård, mener imidlertid at politiets egne undersøkelser viser at leiekontrakten gikk ut 14. april.

– Jeg får det ikke til å stemme, sa Nygård om tiltaltes forklaring.

Siktede tror utleiekontrakten må ha blitt automatisk fornyet.

22-åringen forklarte at han frykter å havne i fengsel.

– Bare fordi jeg har brutt noen karanteneregler, så skal jeg i fengsel med folk som har gjort ting som er mye farligere enn det jeg har gjort. Jeg er ingen farlig person, sa han.

– Sosial person



Tiltalte forklarte at det er vanskelig for ham å følge karantenereglene.

– Jeg har alltid vært en aktiv og sosial person. Det blir vanskelig for meg å opprettholde den regelen om å være hjemme i 14 dager. Jeg tenkte det kunne være greit å være med kompiser, bare vi ikke var på offentlige plasser.

Aktor mener alle nordmenn har et ansvar for å følge karantenen, men at det fremstår som tiltalte ikke bryr seg. Påtalemyndigheten har derfor foreslått 18 dagers ubetinget fengsel.



– En sånn holdning kan ikke Norge leve med i den situasjonen vi står i. Situasjonen krever at alle tar ansvar for å begrense smittespredning, uansett hvilken posisjon man har i samfunnet. Holdningen er alt for slapp. Det virker som han ikke bryr seg, og legger terskelen alt for lavt for å bryte reglene. Det sier noe om respekten, sier han.

Aktor mener derimot at tiltalte skal ha strafferabatt for å ha erkjent forholdene.

For strengt



Forsvarer Zimmer viste i retten til karantenereglene hvor det fremkommer at personer i karantene kan gå ut av eget hjem, men at det anbefales å unngå kontakt med andre.

Til ABC Nyheter sier Zimmer at det er for strengt å ilegge hans klient en ubetinget fengselsstraff.

– Det anbefales å unngå nærkontakt med andre. For å kunne straffe noen for en eller gjentatte forhold må det foreligge en klar hjemmel. Ut ifra det tiltalte har fått opplyst er det ikke klart nok hva han bør unngå. Det kan vi ikke dømme folk til fengsel for, sier forsvareren.

Han ba retten om å behandle hans klient på mildest mulig måte.

Dommen var ventet å komme senere i dag, men dommerfullmektig Anniken Heier opplyser at den først er klar onsdag i neste uke.

