Helikopterulykke i Sandnes

Politiet melder om helikopterulykken på Twitter.

Ifølge bilder TV2 har fått tilgang til, har helikopteret fått hard medfart i landingen.

– Ulykken skal ha skjedd like ved Kodleberget på Sviland. Piloten fremstår som uskadd, og blir tilsett av helse på stedet. Helikopteret skal være totalskadd, melder politiet på Twitter.

Piloten skal ha vært alene i helikopteret da det fikk problemer i luften og deretter krasjlandet.

– Piloten blir fraktet til SUS for en utvidet helsesjekk. Politiet og Havarikommisjonen for luftfart vil etterforske ulykken, melder politiet.

Stavanger Aftenblad skriver at helikopteret holdt på med arbeid i tilknytning til den nye kraftledningen fra Lyse til Fagrafjell.

Overfor Trønder-Avisa bekrefter Stjørdal-selskapet Helitrans at helikopteret tilhørte dem.

– Det var i forbindelse med linjebygging, under et lasteoppdrag. Helt konkret hva som har skjedd, er litt for tidlig å si noe om foreløpig. Det har vært i forbindelse med underhengene last, sier daglig leder Richard André Simonsen til avisen.

Han er glad for at piloten trolig har sluppet unna ulykken uten alvorlige skader.

– Vi har vært i kontakt med piloten flere ganger etter ulykken. Litt skrubbsår, men det ser ut som det går fint, sier Simonsen.