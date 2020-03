Det sier kommunikasjonsdirektør i Schibsted Distribusjon, Camilla Kim Kielland.

Hver eneste morgen mottar hundretusener av nordmenn en papiravis på døren eller i postkassen. Det sørger et stort korps av landets avisbud for.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

I likhet med samfunnet for øvrig er beredskapen for å unngå smitte nå høy, også innen distribusjonsleddet. Schibsted Distribusjon samarbeider med Amedia og Polaris gjennom Helthjem nettverket i hele Norge. Det inkluderer leveranser av aviser, magasiner og netthandels pakker fra Helthjem og mat fra morgenlevering.no og Meny.

– Vi overvåker utviklingen av coronaviruset nøye

For å være på den sikre siden har distributørene nå iverksatt strenge sikkerhetsrutiner for å skjerme både avisbud og avisabonnenter.

– Vi overvåker utviklingen av coronaviruset nøye, og har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge, forhindre og håndtere eventuell smitte. Dette er i tråd med myndighetenes retningslinjer. På flere områder var vi tidligere ute enn myndighetene, og på flere områder er vi i dag enda strengere enn myndighetene anbefaler, sier kommunikasjonsdirektør i Schibsted Distribusjon, Camilla Kim Kielland, til ABC Nyheter.

– Deres helse er en forutsetning for at vi kan distribuere



Dermed kan aviser, pakker og mat leveres som normalt, men for avisbudene stilles det nå krav til bruk av verneutstyr.

– Å sikre trygge omgivelser for våre ansatte, kunder og partnere er høyeste

prioritet for oss. At vi kan ivareta deres helse er en forutsetning for at vi kan distribuere aviser. Vi har økt renhold, budene har hansker og de møtes minst mulig. Husk også at våre bud leverer avisen på natten, til våre kunders postkasse eller inngangsdør. Det er med andre ord ingen fysisk kontakt mellom våre bud og våre kunder, minner kommunikasjonsdirektøren om.

– Risikoen for å bli smittet av papiravisen er helt minimal

– Er det tenkelig at smitte kan overføres fra avisoverflatene til mottakere av avisen?

– Risikoen for å bli smittet av papiravisen er helt minimal. Du skal ikke bekymre deg for at avisen er smittebærer, og det er svært lite sannsynlig at eventuelle virus på pakker forårsaker sykdom, forklarer Kielland, og viser til Folkehelseinstituttets egne vurderinger.

– Vi mener dermed at risikoen er enda lavere for aviser, fordi alle aviser produseres industrielt, altså av maskiner. De pakkes i plast på trykkeriet, og er i plast under transport. Ingen tar i avisen før avisbudet, og de bruker hansker.

– Avisbudene jobber alene om natten



Risikoen for å bli smittet av coronaviruset har også resultert i at muligheten for møter mellom ansatte nå er sterkt begrenset. Dette har Schibsted Distribusjon funnet en løsning på for å få ting til å fungere omtrent som før.

– Vi har innført differensiert oppmøtetid og oppholdstid i samme bygning. Våre bud jobber om natten og de jobber mye alene.

– Bør abonnenter gjøre egne tiltak før de plukker opp og leser avisen?

– Vi har ikke noen informasjon som tilsier at avisen kan være smittebærer, ei heller pakker. Risikoen for å bli smittet av papiravisen er helt minimal, ifølge FHI, svarer kommunikasjonsdirektør i Schibsted Distribusjon, Camilla Kim Kielland.