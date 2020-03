Mandag uttalte Brynjar Meling, advokaten til Najmuddin Faraj Ahmad (63), bedre kjent som mulla Krekar, at hans klient ikke kan utleveres til Italia. Grunnen er ifølge forsvareren at Krekar er i risikogruppen som kan bli rammet av coronaviruset.

I etterkant av nyheten tok Frp-politiker Jon Helgheim til Twitter hvor han ønsket Krekar god tur.

«Smittefaren blir nok minimal, han skal ikke på ferie og kommer til å holde seg borte fra store folkemengder. De har sikkert muligheter for isolat også. God tur!» skrev Helgheim.

Frp-politikeren skrev også at han ikke er veldig bekymret for om Krekar utsettes for smittefare.

«Jeg er bekymret for at mange skal smittes av korona. Jeg er ikke spesielt bekymret for Krekar».

Les også: Meling frykter at Krekar blir coronasmittet i Italia

– Glimt i øyet



Til ABC Nyheter sier Meling at han reagerer på det han mener er harselering av Krekar.

Justisdepartementet har vedtatt at vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede. Foto: NTB scanpix

– Jeg er skuffet over at en parlamentariker kan beskrive et legitimt utspill som et nice try og nærmest harselere over en risiko en person kan bli utsatt for, og avslutte med å foreslå isolasjon som et alternativ, sier Meling.

Helgheim avviser påstandene.

– Det ble skrevet med et lite glimt i øyet. Det er det rom for i en slik sak. Det jeg prøver å få frem, er at det Meling har bedt om ser ut til å være på et veldig tynt grunnlag. Meling er en flittig og kreativ advokat som har brukt alle muligheter han har til å forsvare Krekar, sier han.

Les også: Krekar har sendt inn klage på utleveringsvedtaket – mener Solberg er inhabil

– Burde ha kunnskap nok

I februar kom vedtaket fra Justisdepartementet om at Krekar kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Meling påpeker at retten som behandlet saken er i Nord-Italia, et av de områdene som er rammet av virussmitte.

Hittil har viruset kostet over 600 mennesker livet bare i Italia.

– Helgheim burde ha kunnskap nok til å vite at isolasjon er det området hvor Norge oftest har fått mest kritikk for fra FNs torturkomité og Europarådets torturkomité. Han burde vite at isolasjon er et så alvorlig inngrep at det ikke er noe å harselere med, selv med de velgergrupper han appellerer til, sier Meling.

Les også: Krekar motsetter seg utlevering: – Et politisk spill

– Får stå for hans regning



Krekar var selv ikke til stede under rettssaken i Italia, selv om han var tiltalt i saken.

VIL HA KREKAR UT: Stortingspolitiker Jon Helgheim (Frp) mener det ikke er noe i veien med å sende mulla Krekar til Italia. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

– Hvordan reagerer du på at Helgheim skriver at han ikke er spesielt bekymret for om Krekar blir smittet?

– Det får stå for hans regning, så får man håpe at velgerne ser konsekvensen av det og ikke stemmer på en fyr og et parti som synes det er greit å juble for at en person blir dømt uten å få legge frem bevis i en sak, sier Meling.

– Hvorfor mener du Krekar ikke kan utleveres som følge av virussmitte?

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på det ut over at det går på hans helse. Jeg har vært i kontakt med hans italienske advokat som vel har antydet at Krekar ikke akkurat vil havne i den gruppen i fengselet som vil oppnå privilegier, sier Meling.

Les også: Terrordømt nordmann i Krekar-saken mister statsborgerskapet

– Ikke noe ferietur akkurat



Frp-politikeren mener det ikke er noe i veien for at Krekar sendes til et land UD fraråder norske statsborgere å reise til.

– Mitt poeng er at man ikke kan sammenligne feriereiser med akkurat dette tilfellet. Krekar skal til Italia for å sone i fengsel. Det er én person vi snakker om, som ikke skal på noe ferietur akkurat. Han kommer ikke til å ha mye omgang med omverden. Jeg tror ikke smittefaren er noe større i fengsler, sier Helgheim og viser til at italienske fengsler har satt inn tiltak for å beskytte mot spredning av viruset.

– Jeg tror dette vanskelig kan omfattes av UDs reiseråd. Krekar skal sone og det er et sted han skal bli, sier han.