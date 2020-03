Det var 3. april i fjor at en ung mann etter å ha tatt en drink på utestedet Torggata Botaniske i Oslo, ble kastet ut av betjeningen, noe han naturlig nok følte som svært ubehagelig.

Betjeningen hadde fått mistanke om at han var under 23 år, som er aldersgrensa på denne baren. Og ganske riktig – han var 22.

Mannen klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda, som nå har fattet sin avgjørelse, skriver Rett24.

Mannen som klaget fikk kommentarer og blikk fra andre besøkende da han måtte forlate utestedet, går det fram av Diskrimineringsnemndas sakspapir. Han opplevde utkastelsen som ubehagelig og svært urimelig, og krevde oppreisningserstatning.

Eieren av baren, Vtvbar AS, argumenterte for aldersgrensa med et ønske om å begrense risikoen for å skjenke mindreårige. Ved å sette aldersgrensen for å slippe inn noe høyere enn aldersgrensen for å bli skjenket, minsker man risikoen for å skjenke i strid med alkohollovens regler.

Ifølge utestedet er en slik aldersgrense vanlig i bransjen.

Men Diskrimineringsnemnda kom fram til at utestedet med dette bør

Likestillings-og diskrimineringslovens §6 som forbyr diskriminering på grunn av alder. Derimot behandlet ikke nemnda kravet om erstatning.

Tidligere har Diskrimineringsnemnda slått ned på aldersgrenser i motsatt ende av skalaen: Et annet utested i hovedstaden, The Club, hadde en øvre aldersgrense på 35. Det ble dømt ulovlig i 2018.

I saksdokumentene opptrer for øvrig Diskrimineringsnemnda korrekt ved å oppgi kjønnet til klagerne som henholdsvis «juridisk kvinne» eller «juridisk mann».