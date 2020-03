Tre klimaaktivister arrestert under demonstrasjon i Oslo

Lørdag klokka 12 møttes klimaaktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion ved Tigeren på Jernbanetorget i Oslo. Med seg hadde de flere titalls par ski folk hadde kastet, som de hadde samlet inn fra ulike gjenbruksstasjoner i Oslo.

Sammen gikk rundt 40 stykker i demonstrasjonstog – noen på ski, andre til fots – opp til Universitetsplassen, hvor det ble holdt appeller. Denne delen av aksjonen var avklart og avtalt med politiet på forhånd.

På Universitetsplassen bestemte aktivistene seg for å fortsette skituren sin opp Bogstadveien. Det var ikke avklart med politiet.

– De fleste ville fortsette. Da vi kom opp til Hegdehausveien gikk vi ned fra fortauet og ut i veibanen. Da kom politiet ganske raskt, og ga oss beskjed om å gå opp på fortauet igjen, forteller Kaja Mainardi til ABC Nyheter.

Hun deltok selv på lørdagens aksjon, og forteller at de alle fleste aksjonistene fulgte politiets ordre, og gikk opp på fortauet. Tre av aktivistene lot imidlertid være.

Politiet fikk dem inn i en parkeringslomme like ved Valkyriens plass, hvor de tre aktivistene la seg ned. De ble arrestert. To måtte bæres bort, den tredje gikk selv.

– De lar seg arrestere for å sette større fokus på krisen vi befinner oss i. Vi andre heiet på dem, klappet og sang mens de ble arrestert, og var stolte av aktivistene som ofret seg, sier Mainardi.

Hun sier dialogen med politiet var god hele veien.

Her blir aktivistene Anders Stai Fougner (t.v) og Eskil Roll-Hansen (t.h.) arrestert av politiet i Hegdehausveien, etter at de nektet å forlate veibanen og gå på fortauet isteden. Foto: Aleksandra Perpetua/Extinction Rebellion

13.000 kroner i bot

De tre som ble arrestert var Anders Stai Fougner (26), Eskil Roll-Hansen (23) og Magne Nyberg (18). Alle tre ble sluppet ut av arresten lørdag ettermiddag like før klokken 18.



Samtlige ble ilagt 13.000 kroner i bot, 16.000 om de ikke akseptrerer boten.



Anders Stai Fougner sa på stedet at han ikke aksepterer boten. De to andre aktivistene tok betenkningstid.



– Bøtene for sivil ulydighet i Norge er latterlig høye, sier Fougner i en SMS til ABC Nyheter etter løslatelsen.



Han ble arrestert for andre gang under lørdagens aksjon. Han har tidligere blitt arrestert i forbindelse med en aksjon utenfor Miljødirektoratet.



– Jeg lar meg arrestere fordi vi er i en utrolig prekær situasjon, og kriseforståelsen er fortsatt så og si fraværende. Vi trenger å mobilisere alle kreftene samfunnet har, som vi gjør når det er krig, sier han.



Arrestert: – Ofrer gjerne noen timer i arresten



Extinction Rebellion er et nettverk av aktivister som bruker ikke-voldelig sivil ulydighet som metode i håp om å skape strukturelle samfunnsendringer, i møte med klimaendringene og tap av biologisk mangfold. Ofte har aksjonister som mål å bli arrestert under sine aksjoner.

Gruppen er internasjonal, og finnes i flere land. De har tre krav til myndighetene: De må fortelle sannheten om klimaendringene, ta tak for å stoppe masseutryddelsen av arter og redusere klimagassutslippene til netto null innen 2025, og styrke demokratiet ved å opprette et borgerråd.

En av de tre aktivistene som ble arrestert lørdag, var Eskil Roll-Hansen. Han har tidligere blitt arrestert under en klimademonstrasjon foran Miljødirektoratet.

ABC Nyheter har ved en tidligere anledning intervjuet ham om hvorfor han frivillig lar seg arrestere.

– Jeg er veldig villig til å ofre noen timer i arresten hvis det får en effekt på politikken og engasjementet her i landet. Jeg merker at folk rundt meg synes det er en sterkere beskjed å vite at noen de kjenner er arrestert, enn at man står og synger foran Stortinget, sa Roll-Hansen til ABC Nyheter da.



Her får tre aktivister beskjed om å forlate veibanen av politiet. De nekter, og blir senere arrestert. Foto: Aleksandra Perpetua

– Folk ble nesten forskrekket



Aktivist Kaja Mainardi forteller at lørdagens aksjon ble avholdt for å sette søkelys på klimakrisen.

– Oslo har ikke noe snø. Det har vært knapt vært skiføre i år. Januar og februar har vært preget av regn og plussgrader. Verden rundt stiger temperaturen, og klimaendringene får katastrofale konsekvenser for folk. I Norge lever mange av snøen, og likevel fortsetter vi som om ingenting er feil. Politikerne burde gjøre mer med den krisesituasjonen vi er i, sier hun.

Demonstrasjonsformen ved å gå på ski gjennom Oslo sentrum, ble godt mottatt av tilskuere i byene, ifølge Mainardi.

– Folk ble nesten forskrekket da de så oss, men begynte å smile med en gang. Mange tok bilder av oss. Vi fikk virkelig fram budskapet vårt på en positiv, morsom måte.

