Forsvaret får ikke hjelpe norsk polekspedisjon

Like før vitenskapsekspedisjonen skulle starte, kom det avslag fra Forsvarsdepartementet på en søknad om flydropp av blant annet 2,4 tonn instrumenter og mat.

Planen var å utnytte drivisens bevegelse for blant annet å undersøke havbunnen i tidligere udokumenterte strøk. Det er samme konsept som Fridtjof Nansens ferd med polarskipet «Fram» over Polhavet 1893 -1896.

For fem-seks år siden gjorde de samme forskerne en lignende ferd og bodde ett år i en luftputebåt på isen. Da fikk ekspedisjonen hjelp med luftdropp fra en Orion P3 fra 333. skvadronen sendt ut fra Andøya.

«Ikke aktuelt»



Den nye søknaden har vært behandlet av Forsvaret, og forsvarsstaben uttalte i midten av januar at de ville være i stand til å bistå, og mente «oppdraget kan gi en viss fagmessig og operativ gevinst».

Men i forrige uke avslo Forsvarsdepartementet likevel søknaden. De påpekte at den aktuelle flytypen – en Hercules C-130J – hadde «en betydelig militær oppdragsportefølje».

«Det er ikke aktuelt å prioritere en presset militær ressurs med ytterligere oppdrag av den typen det er forespurt om», heter det i departementets negative svar.

Ekspedisjonens leder, professor emeritus Yngve Kristoffersen, ønsker ikke å kommentere svaret overfor ABC Nyheter. I sin søknad fra 1. november i fjor skriver han at hjelp til flyslipp er «en forutsetning for å lykkes».

Unikt konsept



Den planlagte ekspedisjonen skulle ta seg over områder hvor isbrytere ikke kom til, og skulle utføre en rekke vitenskaplige oppgaver.

Ekspedisjonen skulle dra veksler på erfaringene fra ekspedisjonen i 2014-2015, og utnytte «makismalt moderne teknologi og kompakt logistikk i et konsept som har bidratt til at en relativt beskjeden norsk innsats har fått stor internasjonal oppmerksomhet».

Bak ideen står institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Det var i utgangspunktet tenkt at deltagerne skulle settes ut på isen med et Twin Otter-fly fra Canada.