50 værfaste i snøstorm: – Umulig å komme noe sted

– Det er veldig mye snø og det er også mye vind. Det er ikke mulig å komme seg ut herfra, sier daglig leder ved Haukeliseter fjellstue, Håkon Aarthun, til NRK. Han bekrefter at til sammen 50 gjester har søkt tilflukt på fjellstua fordi det er uforsvarlige forhold langs E134 over Haukelifjell.

– Det er sjelden

Ifølge vegtrafikksentralen er flere veier stengt på grunn av dårlig vær, blant annet gjelder dette Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland og riksvei 13 Vikafjell.

For folk som er vant til å ferdes i fjellet er ikke kolonnekjøring uvanlig, men mandag er vinden så sterk og snøfokket så intenst at selv kolonnekjøring er ikke mulig å gjennomføre.

– Det er sjelden E134 Haukeli blir stengt mer enn et par timer. Nå ser det ut til å bli to døgn, sier Håkon Aarthun til Bergens Tidende.

Sjekk været der du bor

Hadde ikke noe valg

Det er nå kolonnekjøring ved flere andre overganger, og flere av disse kan bli stengt på kort varsel.

– Det er ruskevær i fjellet, med snøfokk som gir redusert sikt, sier trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegvesenets trafikksentral i vest til VG.

Ifølge vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt er ruskeværet en utfordring som vil vare til langt ut på tirsdagen, kanskje lenger.

– Jeg kan ikke love noen umiddelbar bedring i fjellet. Der vil det fortsatt være utfordrende værforhold det nærmeste døgnet, sier Sarchosidis.

🟨 Vi har fremdeles ute gult farevarsel for snøfokk i #FjelletiSørNorge . Snøvær og sterk vind gir dårlig sikt. Sjekk veimeldinger på https://t.co/q12I0WfRdq og gjeldende farevarsler på https://t.co/sb4X9as5HV . Bildet er fra Hardangervidda i dag. Foto: Statens Vegvesen @Presserom pic.twitter.com/jT7e6JHV97 — Meteorologene (@Meteorologene) February 17, 2020

– Umulig å komme noe sted

En av dem som fortsatt sitter innesperret på Haukeliseter fjellstue, Erlend Eggestad, sier de ikke har noe annet valg enn å holde seg i ro til nedbøren avtar og vinden har løyet.

Han forteller at væromslaget kom i løpet av fem minutter før sikten var dårlig og snøbygene overtok. Dermed måtte de gjøre vendereis til fjellstua av hensyn til egen sikkerhet.

– Det er ikke noen utsikter til at vi kommer herfra i dag. Det blåser liten storm og det er umulig å komme noe sted. Vi er flere som har måttet melde fra til arbeidsgiver at vi ikke kommer på jobb, sier Erlend Eggestad til NTB.

Flom langs Oslofjorden

I Agder, Telemark og Vestfold, Viken og Oslo, har stormflo bidratt til utfordringer. I Oslo ble vannstanden målt til 210 centimeter da den var på sitt høyeste klokken 11, som er 124 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Det tilsvarer et nivå med ti års gjentaksintervall, ifølge Kartverket.

Både Drammen stasjon og Halden stasjon ble stengt som følge av flom. Det er satt opp buss for tog på flere strekninger som rammes av flommen i Drammen, mens strekningen Halden-Sarpsborg er stengt som følge av flommen der.

Pga flom er alle tog i Drammen innstilt. Vi kjører så mange busser vi kan i skytteltrafikk i området. https://t.co/E68RWUFzQC — Vy (@vygruppen) February 17, 2020

Høyere vannstand enn under ekstremværet «Elsa»

Samtidig har det også vært kraftig vind langs kysten på Sør- og Østlandet.

– Vinden har stor innvirkning på vannstanden. I dag har den kommet fra en sørvestlig retning, og da blåser den rett inn i fjorden. Det har også gjort at det noen steder ble høyere vannstand enn under ekstremværet Elsa for litt siden, sier meteorolog Sarchosidis.

– Nå er vannet imidlertid på vei ned, og det ser ut til at dette var den siste dagen med skikkelig høyvann på en stund. Vinden vil også roe seg i lavlandet i Sør-Norge i løpet av kvelden, sier han.

Snøras stopper togene på Bergensbanen

Bergensbanen er stengt mellom Finse og Reimegrend på grunn av et snøras som gir strømproblemer. Bane Nor opplyser at de vil komme med en ny vurdering av situasjonen først klokken 12 tirsdag.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen., skriver Vy på sine egne nettsider.

En rekke fergestrekninger på Vestlandet er samtidig stengt på grunn av kraftig vind mandag.