For Heimevernet (HV) er lokal forankring grunnleggende, og i flere områder av landet med liten befolkning har man slitt med rekrutteringen. Nå kan Finnmark vise vei.

– Vi hadde et konkret behov for å fylle strukturen med mennesker fra Finnmark. Dette har vært kostnadseffektivt og fungert bra, oppsummerer Per Gunnar Grosberghaugen i HV-staben.

Han snakker om et prosjekt som startet i fjor sommer. Da prøvde man for første gang i HV-17, det vil si Finnmark, en tidsbegrenset lokal førstegangstjeneste på seks måneder.

Lokal forankring viktig



Av de 46 som møtte opp ved Garnisonen i Porsanger gjennomførte 40 grunnperioden og vil bli overført til den lokale styrkestrukturen.

– Det var en godt motivert og positiv gjeng. Vi klarte måltallet, sier HVs kommunikasjonssjef.

Grosberghagen sier at innenfor Forsvaret er det HV som i særlig grad merker urbaniseringen og sentraliseringen.

– For HV er lokal forankring nødvendig. Vi har ikke sett konkret på det, men det er en mulighet for at vi vil utvide ordningen, sier han.

Enkelte områder i Trøndelag og Nordland være aktuelle, etter det ABC Nyheter forstår.

«En suksess»



Den seks måneder lange HV-utdannelsen ungdommene fra Finnmark har fått, har vært svært målrettet mot grunnleggende soldatferdigheter tilpasset HVs behov.

I en evalueringsrapport fra HV-sjef generalmajor Elisabeth Michelsen til Forsvarsjefen, heter det at man har jobbet med felthardførhet med «få, men lange øvelser under krevende forhold, gitt de klimatiske forhold HV-17 operer under».

Hun slår der også fast at dette har vært «en suksess», og anbefaler at denne løsningen blir videreført med 80 soldater pr kontingent. generalmajoren tror det kan være mulig å oppnå «full personelloppfylling i løpet av 2022» for HV-distriktet.

Per Gunnar Grosberghagen mener løsningen også er bra for de som skal inn til tjeneste.

– Ungdom i Finnmark går tidligere ut i arbeidslivet enn andre steder i landet. da er en seks måneders tjeneste i Forsvaret også til deres fordel, mener han.