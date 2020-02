Politiet: Realitykjendis skallet til kvinne - må møte i retten

De siste årene har den tiltalte mannen vært å se i flere norske tv-produksjoner. Nå må mannen i 20-årene møte i retten, hvor han står tiltalt for flere voldshendelser, skriver Dagbladet.

Voldhendelsene skjedde i juli og september i fjor.

Ifølge tiltalen skal mannen i 20-årene ha slåss med minst to personer ved to anledninger ved en drosjeholdeplass søndag 7. juli. I tillegg er han tiltalt for å ikke ha fulgt politiets pålegg om å forlate sentrum av byen.

Den mest alvorlige voldshendelsen fant sted 1. september. Da skal mannen ha skallet til en kvinne i ansiktet på et utested i samme by.

ABC Nyheter har vært i kontakt med mannens forsvarer som ikke ønsker å kommentere saken. Advokaten opplyser at han vil holde et møte med sin klient senere denne uka.

Saken skal opp for retten 17. februar og vil gå over en dag.