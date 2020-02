Overstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga

Tidligere denne uken veltet en trailer om bord i Bastøferga da en bølge traff skipet midtfjords mellom Horten og Moss.

Det polske transportselskapet som eier traileren har uttalt seg kritisk til sikkerheten på fergen denne dagen, og reagerer på at traileren ikke ble kjoret fast før fergen begynte krysningen av Oslofjorden.

Bastø Fosen, som eier Bastøfergene, opererer i alt seks ferger på strekningen, som er Norges mest trafikkerte fergesamband. Traileren veltet på en av tre eldste fergene. Rederiet har de siste årene bygget og satt inn ytterligere tre nye ferger. Det er sikkerheten på disse nyeste fergene mener overstyrmann Ulf Larsen i Bastø Fosen stiller spørsmål rundt.

For få ansatte

I en kronikk i Aftenposten denne uken spør ham om alle kan reddes ved en evakuering av fergene.

‹I fergeselskapet jeg arbeider for, har vi tre nye ferger hvor jeg mener bemanning og redningsutstyr ikke står i forhold til de krav man bør stille. Fergene er sertifisert for 590 passasjerer, om nødvendig skal de i henhold til internasjonale krav (SOLAS) kunne evakueres på 30 minutter.›

Larsen skriver videre at fergene er utstyrt med kompliserte evakueringssystemer som er omstendelige for besetningen og langt fra enkle for passasjerene. Redningsvestene er heller ikke intuitive, slår han fast.

‹Evakuering skjer fra salongen, mens de fleste av passasjerene, inkludert dem som har størst problemer med å bevege seg, oppholder seg på bildekk under overfarten. Redningsvestene er ikke intuitive (enkle) å ta på, og fergen har kun krav til en minimumsbemanning på seks besetningsmedlemmer. En eventuell evakuering med tilnærmet fullt antall passasjerer, må antas å ta vesentlig lengre tid enn kravet.›

Larsen mener at dagens evakueringssystemer og redningsvester må byttes ut for å gi en tilfredsstillende evakuering. I tillegg må bemanningen økes, mener han. I dag er minimumskravet en ansatt per 100 passasjerer. De tre nye fergene er godkjent for 590 passasjerer. Overstyrmannen mener antall ansatte bør dobles fra 6 til minimum 12. Han viser til at det på fly er kravet en ansatt per 100 passasjerer i besetningen. Samtidig påpeker han at det i et fly er langt mer oversiktlig enn på fergene.

‹Det bør nevnes at jeg ikke er alene om å bekymre meg for passasjerenes sikkerhet om fergen må forlates.›

Uenig

Kvalitetssjef Georg Steintveit i Bastø Fosen deler ikke enig i Larsens bekymringer. Han mener dagens systemer fungerer godt.

– Dette er vurdert som den beste løsningen og er helt vanlig på ferger i Norge av denne størrelsen. Evakuering foregår innendørs fra salong hvor også redningsvestene er plassert. Og at et flertall av passasjerene oppholder seg på bildekket er en påstand fra Larsen som han ikke kan dokumentere. Det er tillatt å oppholde seg på bildekket, for dem som ønsker det, sier Steinveit til lokalavisen Gjengangeren.

Han vil ikke kommentere om kronikken vil få konsekvenser for Larsens arbeidsforhold.