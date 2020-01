– Sjåføren har fortalt oss om opplevelsen. Han kjente flere store bølger, som kom på tvers av fergen, slik at den gynget veldig. Plutselig veltet hele vogntoget. Han ble vettskremt da det skjedde og var i sjokk etterpå, sier daglig leder Mark Andersen i AEH Trucking til Gjengangeren.

Det polske selskapet eier traileren som veltet på Bastøferga denne uken. Kjøretøyet knuste en personbil og forskjøv også en lastebil inn i andre biler.

Ingen ble skadd under overfarten.

De har så langt ingen oversikt over kostnadene på kjøretøyet, og det er derfor usikkert hva sluttregningen vil komme på.

Andersen sier til lokalavisen at han opplever det som naturlig at fergeselskapet står ansvarlig for det som skjedde.

– Det vanlige er at mannskapet på båten sikrer kjøretøyene med kjetting eller stropper når det er storm. Det ble ikke gjort denne gangen, da fergen skulle krysse over fra Moss til Horten. Vi er sjokkerte over at dette ikke er rutine også på denne strekningen.

Direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen AS ønsker ikke å gi noen kommentar til Andersens utspill.

Politiet sier til Tønsbergs Blad at de tror det var en stor bølge som vippet traileren over på siden.