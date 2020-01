Ruter: Busspassasjer fikk etseskader fra setet

Pressevakt i Ruter bekrefter til VG og TV2 at en passasjer har fått etseskader etter å ha tatt 250-bussen fra Oslo til Slemmestad søndag kveld.

– En passasjer som satt på bussen og opplevde ubehag, og dro rett på legevakten, og fikk påvist etseskader, sier Sofie Bruun i Ruter til VG.

Til TV2 sier Emilie Christensen at hun merket at setet var fuktig da hun satte seg ned på det ved 22-tiden søndag kveld, men hun trodde noen kanskje hadde sittet der med våt jakke. Så kjente hun at det begynte å svi.

– Jeg byttet sete, men det fortsatte å svi. Til slutt reiste jeg meg opp, og gikk av bussen ved Ikea Slependen. Jeg følte meg svimmel, uvel og kvalm, og trodde jeg skulle gå i bakken, sier hun til TV2.

Etter at hun kom hjem var smertene fortsatt var like ille. Dadro hun og moren til legevakten, som påviste etseskader.

– Jeg tenkte «hva i helvete er dette?». Det virket helt absurd at noen skulle ha helt syre i setet, men det er jo det politiet og sykehuset har konkludert med, sier hun til TV2.

Hun sier til TV-kanalen at hun fortsatt har store smerter og må tilbake på sykehuset torsdag for en operasjon. Ruter bekrefter til VG at setet hun satt på er tatt ut av bussen og blir undersøkt av politiet.

