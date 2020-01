Tidligere etterretningsoffiser refser Frode Berg: – Han burde holde kjeft

* Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva 5. desember 2017. Han ble siktet for spionasje og satt i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning.

* I april 2019 ble Berg dømt til 14 års fengsel i en domstol i Moskva. Under rettssaken framholdt påtalemyndigheten at Berg hadde skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

* I oktober blir det klart at Berg skulle utleveres sammen med to litauere, i bytte mot to russere som satt fengslet i Litauen. 15. november ble Berg overlevert til den norske ambassaden i Litauen, og dagen etter kom han til Norge.

* Berg har hevdet at han ønsket å avslutte kureroppdragene for norsk etterretning, men at han ble presset til å fortsette. Forsvarets etterretningstjeneste har også fått kritikk for ikke å ha forberedt Berg for oppdraget. E-tjenesten har ikke kommentert dette, utover å vise til at Stortingets kontrollorgan EOS-utvalget skal granske saken.

(KIlde: NTB)