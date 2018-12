Kunder raser ennå over nedlagte Gottekungen

Nettbutikken Gottekungen.se måtte legge ned driften forrige uke etter klagestorm fra kunder. Klagene strømmer fortsatt inn.

Gottekungen.se la ned nettbutikken sin med umiddelbar virkning 12. desember. På nettstedet ble nordmenn fristet til å kjøpe godteri, brus og snacks til svenskepriser. Ofte fristet nettbutikken også med gratis frakt. Nordmenn gikk rett i det som viste seg å være en felle.

Det var nemlig «ingen» som mottok varene sine.

Selskapet har hatt hard medfart siden våren 2018. Da begynte populariteten til nettsiden å øke, og de ansatte slet med å holde følge, melder nettavisen E24. Nettbutikken fikk frustrerte kunder på nakken, og også programmet «TV 2 hjelper deg» inspiserte driften av godterisalget.

Les også : – Det viktigste er å ha krefter til å kose seg med dem man er i glad i i jula

97 % misfornøyde kunder

– Vi er en gjeng ærlige mennesker som gjør vårt beste for å forsøke å rydde opp. Vi jobber på spreng, og håper alle blir fornøyd til slutt, sa talsperson for Gottekungen, Rino Haugen, til Fredriksstad Blad i starten av desember, ifølge Halden Arbeiderblad.

Hvis det var én ting kundene ikke ble, så er det fornøyde.

På nettsiden Trustpilot kan brukere gi en vurdering av nettbutikker. Nettbutikkene rangeres fra 1 til 5 stjerner. Av 162 anmeldelser har Gottekungen fått 157 1-stjernersvurderinger, en oppslutning på nesten 97 % voldsomt misfornøyde kunder.

En oppgitt kunde skriver på nettstedet:

«De skrøt av levering fra 7-30 dager. Trodde de hadde skjerpet seg etter å ha stått på TV og skrytt av det. Nå runder denne handelen 2 måneder!! Elendig. Hva du enn gjør, ikke handle hos Gottekungen. Du må styre mye for å få igjen penga også! Har ikke fått verken varer eller penger tilbake!»

Betaler tilbake i januar

Selskapet har lovet å tilbakebetale kunder i løpet av januar.

– Hvis de ikke har penger i dag, hvor skal de få dem fra i januar? undrer Morten Hansson fra konkurrenten MaxGodis til Dagbladet.

Hansson mener potensielle kunder kunne unnsluppet svindelen hvis de hadde lagt inn noen få minutter med research, for eksempel ved å sjekke Trustpilot.

Ifølge Fredriksstad Blad mottar Forbruker Europa, Forbrukerrådets kontor for handel på tvers av landegrensene i EU og EØS, fortsatt klager på nettbutikken, selv etter nedlagt drift. Antall klager er nå oppe i 83 stykker, et unormalt høyt tall for en liten bedrift.