Narkojegeren: – En eksplosiv blanding av grådighet, risikovilje og fullstendig uten samvittighet og empati

Den pensjonerte politimannen Øyvind Olsen stusser ikke over at tiltalte Eirik Jensen skjulte penger i garasjen. – Jeg har også sikret meg på forskjellige måter, forklarte han.

BORGARTING LAGMANNSRETT (ABC Nyheter): Onsdag inntok den tidligere polititoppen Øyvind Olsen vitneboksen i Borgarting Lagmannsrett. Der tok han et nådeløst oppgjør med troverdigheten til narkobaronen Gjermund Cappelen.

Olsen, som var en høyt betrodd narkotika-etterforsker på 80- og 90-tallet, fikk Cappelen som informant etter at hasjbaronen ble spanet på under en operasjon i 1993.

– Vi var kjent med at Cappelen omsatte narkotika. Ved en anledning spanet vi på ham i Oslo sentrum. Han var en racerkjører og umulig å følge. Vi la oss på hjul før han forsvant ned i en hotellgarasje i sentrum. Da han kom ut igjen, torpederte vi bilen hans i en rundkjøring. Vi klarte å spane oss frem til et rom der han hadde levert amfetamin.

– Veldig «Speedy Gonzales»

I avhøret etter operasjonen ble Cappelen vervet som informant. Olsen forklarte at Cappelen var svært aktiv og «maste hele tiden».

Gjermund Cappelen under ankesaken mot Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg ble klar over at Cappelen hadde kapasiteter og ikke var lett å holde styr på. Han var veldig «Speedy Gonzales», noe jeg ikke hadde tid til, så da måtte jeg finne en som kunne ta seg av ham. Da var Eirik Jensen en veldig god kandidat. Alltid villig til å jobbe og hadde en stor interesse for arbeidet.

Jensen overtok ansvaret som informantbehandler for Cappelen i 1995, da Olsen skulle tjenestegjøre i utlandet. Olsen forklarte at han gjennom over 30 år i politiet har hatt flere kilder og informanter i noen av de tyngste kriminelle miljøene i hovedstaden.

– De kriminelle informantene jeg har vært borti, har gjerne samme tankegang. De besitter en eksplosiv blanding av intelligens, grådighet, risikovilje og fullstendig uten samvittighet og empati for ofrene som er uløselig tilknyttet narkotrafikken som vedkommende driver med, sa han.

– Opplevde du at Cappelen var en del av et kriminelt nettverk i 1993?, spurte Cappelens forsvarer Kaja de Vibe.



– Ja, jeg opplevde det.

– Man inngår avtaler med djevelen

Den nå pensjonerte politimannen forklarte at han har vært utsatt for trusler og drapsforsøk under sin lange politikarriere. Olsen lever i dag på hemmelig adresse i utlandet etter trusler fra et kriminelt miljø.

– Noen av truslene var veldig alvorlige. Jeg hadde medvirket til fengselsstraffer på 15 år eller mer, og flere fortalte at de skulle ta livet av meg når de kommer ut, sier han.



Olsen har en smørbrødliste av profilerte jobber gjennom sin over 30 år lange politikarriere. Han har etterforsket narkotikamiljøet i Norge med knytninger til en pakistansk bankdirektør og en politiker, undersøkt de angivelige massedrapene i Afghanistan i 1997 på oppdrag for Høykommissæren for Menneskerettigheter (HCHR), forhandlet med Taliban, vært sikkerhetsrådgiver og etterforsker for FN og Scotland Yard, og etterforsket i mer enn 50 land.

Han beskriver informantvirksomhet som svært farlig.



– Du må likevel inngå avtaler med dem. Man inngår avtaler med djevelen, for det er et nødvendig element i den kriminelle næringskjeden. De må man leve med, gå på fylla og noen ganger betale.

Her avslutter Eirik Jensen møtet med Gjermund Cappelen 19. desember 2013. Politiet mener Jensen mottok en konvolutt med penger under møtet. Foto: Spesialenheten for politisaker

Ikke overrasket over skjulte penger



Man må hele tiden vært oppmerksom på at informanten kan snu ryggen til en, for å redde sitt eget skinn.

– Ofte kan man se at de forsøker å legge igjen spor som kan vise tilknytning til vedkommende informantbehandler de kan bruke i gitte tilfeller for å bygge opp egen troverdighet.

Et av temaene under rettssaken, har vært at 34.000 kroner i kontakter ble funnet skjult i en vegg i garasjen hjemme hos Eirik Jensen. Jensen har forklart at pengene lå der i tilfelle det oppsto en kritisk situasjon som kunne innebære at han måtte hive seg i bilen og flykte et sted.

– Hva tenker du om det?, spurte en av Jensens forsvarere, advokat Thomas Randby.

– Det er ikke overraskende for meg. Jeg har også sikret meg på forskjellige måter for å ha midler tilgjengelig derfor jeg bare må dra. Det har vært en av forhåndsreglene jeg har tatt. Jeg har ikke funnet det underlig.

Ble lei maset til Cappelen



Olsen forklarte at han ikke ble avhørt av Spesialenheten før tiltalen ble oversendt Riksadvokaten høsten 2015. Olsen tok da kontakt med en av Jensens forsvarere for å stille seg til rådighet som vitne.

Advokat Thomas Randby i forsvarerteamet til Eirik Jensen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Jeg mente at noe skurret i denne saken. Det var basert på erfaringer jeg har hatt med Cappelen. Det knytter seg til den lille kontakten jeg hadde til Cappelen og andre informanter.

– Hva mener du skurrer?, spurte Randby.

– Når man jobber med en informant, som for eksempel Cappelen, er man klar over at de kan skaffe tilveie gode opplysninger. Men det er ikke plankekjøring dette. Opplysningene kommer ikke alltid som lovet. Det er veldig mye jobbing for å komme frem til et resultat med en kriminell informant, som i tillegg da kanskje er forbruker av narkotika. Da må man jobbe veldig mye for å sjekke ut troverdigheten. Det er det som gjorde meg sliten av Cappelen den gangen. Han var på hugget hele tiden og det var ikke alltid det var noe. Da måtte jeg mase tilbake for å finne ut hva som skjedde, sa Olsen.

Totalt er det lagt frem 1552 kontakthendelser mellom Jensen, Cappelen og andre personer i hasjnettverket.

– Jeg har tatt i mot flere gaver



Som betaling for å ha hjulpet Cappelen med å ha smuglet tonnevis med hasj til Norge, mener Spesialenheten at Jensen mottok flere millioner, et oppusset bad og i alt tre dyre klokker.

Jensen har forklart at han har mottatt en klokke til 17.000 kroner, men at han leverte den tilbake dagen etter.

– Jeg har hørt at det har vært snakk om noen gaver her, som Jensen skal ha fått og returnert. Jeg vil bare si at det er en vanskelig og ømtålig ting når man jobber med informanter, i det øyeblikket du avviser dem i et forsøk på bestikkelser eller hva det måtte være. Jeg har tatt i mot mange gaver og returnert det til sjefen, sa Olsen og forklarte at han gjorde det for å ikke risikere å ødelegge forholdet til kilden eller informanten.

