Millionkrav etter fregatt-havariet

For å unngå forurensning ble oppdrettsørrett til en verdi av 40 millioner kroner flyttet etter fregatthavariet. Oppdretteren krever 1 million i erstatning.

Da forsvarets fregatt havarerte torsdag 8. november utenfor Stureterminalen i Øygarden, sto 750 tonn slakteklar oppdrettsørret i merder noen kilometer sør for ulykkesstedet.

For å redde fisk til en verdi av 35-40 millioner kroner valgte Blom fiskeoppdrett å flytte fisken frem til slakting.

I et krav om erstatning på 1 million for utgiftene ved flytting, skriver selskapet at de først fryktet for utslipp av 460 kubikkmeter diesel som skal ha vært ombord «KNM Helge Ingstad».

«Det er ikke mottatt noe svar på varsel om erstatning vedrørende havariet», opplyser selskapets advokat Henrik Garmann. Til ABC Nyheter påpeker han også at de ikke har forventet svar fra Forsvarsdepartementet på kravet som ble levert 22. november.

– Kravet fra Blom er under behandling, bekrefter seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet overfor ABC Nyheter.

I kravet fra fiskeoppdretteren heter det også: «I lys av at det nå innledes en operasjon med å heve og fjerne havaristen, står lokaliteten overfor umiddelbar og betydelig fare for skade i form av forurensning voldt av bunkers som unnslipper eller tømmes fra skipet».

Milliard-fregatt



Etter sammenstøtet med oljetankeren «Sola TS» forliste det norske krigsskipet til en verdi av omlag 4 milliarder kroner i fjæresteinene i Øygarden. I Havarikommisjonens foreløpige rapport, som ble levert i slutten av november, kommer det fram at man på fregattens bro trodde dekklysene fra tankskipet tilhørte Stureterminalen på land.

Fregatten sank i løpet av bare ti minutter etter at den kjørte på tankskipet.

«KNM Helge Ingstad» ble levert i september 2009, som nummer fire i en serie av fem kjøpt fra det spanske verftet Navantia. I ettertid er det også rettet kritikk mot verftet. En av grunnene til at skipet sank så hurtig skal ha vært at vannmassen flyttet seg mellom de vanntette skottene via de hule propellakslingene, og svekket skipets stabilitet.

Forsvaret har også besluttet å iverksette en intern undersøkelse etter kollisjonen, en beslutning som skal være tatt i samråd med Statens havarikommisjon.

Høy beredskap



«KNM Helge Ingstad» var på vei sørover langs norskekysten etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, som ble avsluttet dagen før havariet.

Skipet var en sentral del av NATOs stående maritime styrke, Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), som er en del av NATO Response Force – en enhet med krav om høy beredskap og rask reaksjonstid.

Så langt har Stortinget bevilget 50 millioner kroner til arbeidet med å heve skipet. FD opplyser overfor ABC Nyheter at erstatningskravet fra Blom er det eneste de har mottatt etter havariet.