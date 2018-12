Kripos viser til rekordlave drapstall i Norge

Så langt er det registrert 21 drapssaker i 2018. Det er historisk lavt.

* 1. januar: 47 år gamle Azad Hamam omkommer i en møteulykke på E18. En 21 år gammel mann som kjørte i feil kjøreretning, er dømt til 16 års fengsel for forsettlig bildrap. Han har anket dommen.

* 6. februar: En 70 år gammel kvinne blir funnet død i en leilighet på Landås i Bergen. Den 43 år gamle sønnen blir tiltalt for dette. Mannen er kjent utilregnelig.

* 26. februar: Robin André Svendsen (29) dør etter at han ble knivstukket under et basketak i Ålesund. En 30 år gammel mann ble i oktober dømt til 12 og et halvt års fengsel. Han har anket dommen.

* 10. mars: En mann i 30-årene dør etter å ha blitt skutt med en pistol i en bolig i Nittedal. En 46 år gammel mann er siktet for forsettlig drap. Han sier det var et uhell.

* 12. mars: En polsk mann (31) blir funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Han dør dagen etter på sykehus av skadene. En 32 år gammel norskpakistaner er siktet for drapet.

* 23. mars: En mann ble funnet livløs i en leilighet på Sandaker i Oslo. En mistenkt mann i 60-årene slipper fri samme dag.

* 23. mars: En 21 år gammel mann blir funnet død utenfor en boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen. En 21 år gammel mann har forklart at han slo kameraten i hodet med en flaske før han lempet ham ut fra sjuende etasje.

* 9. april: Den 38 år gamle marokkanske kvinnen Houda Lamsaouri blir funnet død i sin bolig på Notodden. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes .

* 26. juni: En mann i 60-årene dør to døgn etter en voldshendelse på en institusjon for bostedsløse i Drammen. En mann i 30-årene er siktet for forsettlig drap.

* 1. juli: 27 år gamle Veronika Kocabkova blir kritisk skadd i en knivstikking på Tiffani Café i Oslo, og dør senere. En 51 år gammel mann, også han tsjekkisk statsborger, er siktet.

* 14. juli: 18-årige Håvard Pedersen blir knivstukket mens han er på jobb i Vadsø. En 18 år gammel mann er siktet for drapet. Politiet mener mannen har operert under falsk identitet. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener han var psykotisk.

* 29. juli: 13-årige Sunniva Ødegård blir funnet død på Varhaug i Rogaland. En 17-årig gutt fra samme sted er siktet for drap.

* 19. august: En kvinne i 20-årene blir knivstukket og drept i en bolig på Kjelsås i Oslo. En mann 20-årene er pågrepet og siktet for drap. Begge var asylsøkere med midlertidig opphold.

* 14. september: En mann i 40-årene og hans 13 år gamle sønn blir funnet døde av skuddskader i en bolig på Elverum. Politiet mener faren først drepte sønnen, før han tok sitt eget liv.

* 17. september: Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) blir drept i en bolig for asylsøkere i Trondheim sentrum. En 19-årig mann er siktet.

* 17. september: En 24 år gammel kvinne fra Sudan blir funnet død etter en brann i Egersund. Hennes 28 år gamle ektemann, også han fra Sudan, blir dagen etter siktet.

* 26. september: En 49 år gammel kvinne blir drept med skytevåpen i en leilighet på Oppsal i Oslo. En mann i 50-årene blir pågrepet på stedet.

* 15. oktober: Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen blir knivstukket og drept i en leilighet på Majorstuen i Oslo. Den svenske statsborgeren Makaveli Lindén (20) blir pågrepet av politiet en uke etter drapet.

* 31. oktober: En 16 år gammel jente blir knivdrept på Vinstra i Nord-Fron kommune. En 16 år gammel gutt er pågrepet og siktet.

* 20. november: Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes funnet død i en leilighet på Sortland i Vesterålen. En 38 år gammel kamerat er siktet for forsettlig drap.

* 23. november: En mann i slutten av 60-årene blir funnet død etter en brann i en kommunal leiligheti Skedsmo kommune. To menn, 28 og 57 år gamle, siktes for drap. Den eldste ble senere løslatt.