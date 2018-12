60 ulver har blitt «borte», frykter tyvjakt

Tyvjakt på ulv i Skandinavia har økt 50 prosent de siste 6-7-årene, mener svensk ulveforsker. – Disse ulvene forsvinner bare, sier Olof Liberg.

Siste år er det dokumentert at 48 ulver døde i Norge og Sverige. De fleste skutt på lisens, i trafikkulykker eller nødverge.

Men i tillegg til disse tilfellene blir 60 ulver drept ulovlig av krypskyttere, mener Olof Liberg som er forsker ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

– Disse ulvene forsvinner bare. Vi finner aldri noen kadaver, sier han til SVT.

Liberg sier at disse utgjør 20 prosent av den felles ulvestammen i Norge og Sverige, og at tyvjakten øker.

– I 2011 var tallet 12-13 prosent, sier Liberg til den svenske kringkasteren.

Bare 41 ynglinger



En rapport fra i vår viser at det var om lag 410 ulv i hele Norge og Sverige vinteren 2017-2018. Totalt ble det dokumentert 41 familiegrupper i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, åtte i Norge og fem med tilhold på begge sider av riksgrensen.

I 2017 ble det dokumentert 41 ulveynglinger i de to landene.

WWF (Verdens naturfond) anla sak mot den norske stat for brudd på både norsk lov og internasjonale konvensjoner etter et vedtak om å ta ut 42 ulver i lisensjakta.

– Ikke bare ulovlig jakt



I forbindelse med rettssaken sa den norske ulveforskeren Petter Wabakken, som jobber sammen med Liberg, også at tyvjakten på ulv var økende.

Han opplyste da at 13 såkalte alfadyr hadde forsvunnet i løpet av vinteren.

– Vi kan ikke si at alt dette skyldes ulovlig jakt, understreket Wabakken den gangen, ifølge NRK.

Wabakken mente mye tydet på at den ulovlige jakten hadde økt i Sverige og at det forklarte svak vekst i stammen på den siden av grensa.

Solveig Larsson, leder for det svenske Jägarnas riksförbund, tviler på at tyvjakten skal være så omfattende. Til SVT antyder hun at ti prosent kan være et mer korrekt anslag.