Tidligere fregattsjef om sikkerhetskritisk funn: – Sjokkerende

Tidligere fregattsjef Jacob Børresen mener opplysningene om konstruksjonsfeilen ved fregatt KNM Helge Ingstads vanntette inndeling er overraskende.

– Det som var overraskende, er konstruksjonsfeilen som ble nevnt. Dette var en helt ny opplysning. Jeg vil si det er sjokkerende opplysninger, sier Børresen.

Han stiller seg undrende til at man ikke har oppdaget feilen tidligere. Han spør seg derfor om det er en konstruksjonsfeil eller om det skulle blitt avdekket av inspektørene på byggverftet, som er noe han håper det kommer svar på etter hvert.

Ifølge Havarikommisjonens foreløpige rapport, er en av årsakene til kollisjonen misforståelsen som oppsto på broen på Helge Ingstad da de oppdaget dekklysene fra tankskipet Sola TS.

Trekker paralleller



Besetningen fikk inntrykk av at lyset tilhørte et stasjonært objekt - noe som lå helt rolig.

– Vi fikk en god beskrivelse av hvordan navigatørene opplevde situasjonen, og hvorfor vaktsjefen ikke ville gå mot styrbord. Jeg forstår vurderingen til vaktsjefen, men vi har ikke svar på hvorfor ikke annen informasjon var tilgjengelig på broen og med i analysen. Det må Havarikommisjonen se videre på, mener Børresen.

Fredag lanserer Børresen boken «KNM Oslo forlis», som omhandler forliset av fregatten KNM Oslo i 1994. Til tross for at Børresen ikke ser noen fellestrekk mellom kollisjonene, mener han det er paralleller mellom håndteringen av situasjonen som oppsto.

– Det vi observerte i 1994 var hvordan fartøyledelsen i full orden og kontroll klarte å evakuere besetningen. Det samme så vi gjenta seg nå, sier Børresen.

Midlertidige tiltak



Det er innført midlertidige tiltak om bord på de øvrige fregattene i Nansen-klassen etter det sikkerhetskritiske funnet.

– Som det kom fram i kommisjonens rapport, så har det medført at vi passerer statusen «poor stability» og inn til «lost ship». Det er helt klart at det er alvorlig i tilfellet Helge Ingstad, sa sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes til NTB på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Blant tiltakene som er innført, er materiell som kan tette skade, samt at besetningen er forberedt på å iverksette tiltak hvis det kommer vann inn.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa at Forsvaret ikke har noe grunnlag i dag for å si at dette er så alvorlig at de må ta alle fartøyene ut av drift.