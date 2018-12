Hyundai-eieren i retten: – Det er faen ikke bra

Mens eieren av en Hyundai var på ferie i Thailand, skal Svein Jemtland ha brukt bilen hans til å frakte liket av kona Janne.

HEDMARKEN TINGRETT (ABC Nyheter): Torsdag inntok en venn av Svein Jemtland (47) vitneboksen i tingretten. Mannen eide en Hyundai Santa Fe som 47-åringen hevder han brukte til å frakte ektefellen Janne Jemtland til Eid bru, hvor hun senere ble dumpet i Glomma.

Vitnet var selv i Thailand julen 2017 da en tredjeperson lånte bort bilen hans til den drapstiltalte 47-åringen.

Svein Jemtlands forsvarer Ida Andenæs spurte om hva han tenker om at bilen hans har blitt brukt til å frakte liket.

– Det er faen ikke bra på noe som helst måte. Det er ikke noe trivelig for barna mine, familien min eller noen andre, sa han.

Mannen forklarte at det ikke var noen andre enn Jemtland og en annen venn av ham som hadde tilgang på bilen mens han var borte.

Les også: Dramatisk pågripelse: – Trodde han skulle hoppe ut av bilen i fart

– Snakker ikke stygt om Janne

Vitnet forklarte at han og 47-åringen var gode venner i barndommen, før de gjenopptok vennskapet de siste årene. Advokat Andenæs ønsket at vitnet skulle fortelle hvordan han oppfattet relasjonen mellom drapssiktede og den avdøde.

Tiltaltes forsvarere, Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen i rettssalen i Hedmarken tingrett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det var litt fart i Janne, men vi er alle forskjellige. Er det sånn at du ønsker at jeg skal snakke stygt om Janne, er jeg ikke interessert i det i det hele tatt, sa han.

– Nei, jeg er ikke det, svarte Andenæs.

Vitnet skal ha vært mye sammen med den drapstiltalte mannen, blant annet på ferier. Han beskrev 47-åringen som flink med sine egne barn og vennens barn.

Les også: Kan ha dumpet Janne i vannet samme dag han satt i avhør

– Bedreviter og litt rasistisk



Også en 32 år gammel kvinne som kjente ekteparet forklarte seg om sitt forhold til den drapstiltalte mannen og hennes nå avdøde ektefelle. De ble kjent gjennom å ha felles barn i barnehage.

Kvinnen forklarte at hun hjalp Svein Jemtland med en anbefaling da 47-åringen fikk tildelt praksisplass på hennes arbeidsplass høsten 2017.

TILTALT FOR DRAP: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept sin kona Janne Jemtland 29. desember. Foto: Privat

– Det gikk ikke mange dagene før jeg kjente på en anger for å ha fått ham inn som praksisstudent. Han ble raskt husvarm og kunne oppfattes som bedreviter og litt rasistisk. Det skapte ubehag, og jeg kjente på ansvaret. Det var en belastning. Jeg ble flau over hans oppførsel.

I en samtale den høsten skal 47-åringen ha spurt vitnet om hun hadde vært utsatt for vold i et forhold før, noe vitnet forklarte at hun ikke hadde vært.

– Da fortalte Svein at det kunne skje at han ble knuffet til av Janne, om hun var i dårlig humør og det ble diskusjoner.

Les også: Sønnen sendte SMS: – Jeg tenkte: «Nå er mamma død»

Var på festen



Tobarnsmoren Janne Jemtland forsvant etter en fest i Brumunddal 29. desember i fjor. Ektemannen ble pågrepet og siktet for drap 12. januar etter at politiet hadde funnet tekniske spor på parets eiendom. Dagen etter påviste han stedet i Glomma hvor den døde kvinnen ble funnet.

Vitnet var tilstede på festen og satt på samme bord som ekteparet.

– Ut ifra kontakten jeg hadde med Janne virket hun i godt humør. Veldig sprudlende. Svein kom bort på festen og var veldig emosjonell. Han gråt litt og takket for at jeg hadde skaffet ham praksisplass, og sa at han håpet han ikke hadde dummet meg ut på arbeidsplassen, sa hun.



(Saken fortsetter under bildet)



FEST: Svein og Janne Jemtland var på en fest i dette lokalet natt til 29. desember. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kvinnen forklarte at hun oppfattet det som litt rart.

– Jeg hadde aldri sett ham sånn før, sa hun.

Hun mener drapstiltalte ble stille og tilbaketrukket på slutten av festen. Hun oppfattet ikke 36-åringen som veldig beruset.

– Jeg tror verken hun eller jeg var veldig beruset. Svein oppfattet jeg som litt annerledes beruset enn jeg hadde sett før, sa hun.

Les også: Jemtland-saken: Ba sønnen lyve til politiet

Avisbud vitnet

Et avisbud som kjørte forbi huset til Janne og Svein Jemtland natt til 29. desember, forklarte at hun kjørte forbi eiendommen ved to anledninger i tidsrommet kl 03.44 og 04.01 den natten.

Andenæs spurte vitnet om hun så noe spesielt da hun kjørte i området.

– Nei, ikke noe spesielt. Ikke noe uvanlig, sa vitnet.

– Pleier du å legge merke til om det skjer noe spesielt?, spurte Andenæs.



– Jeg pleier å tenke over biler og folk, men jeg kan ikke huske å ha sett noe, sa vitnet.