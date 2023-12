Det siste propaganda-påfunnet blir omtalt i en rapport fra «Microsofts Threat Analysis Center».

I videoene ser det ut til at kjendiser som skuespilleren Elijah Wood sender en personlig hilsen til Ukrainias president Volodymyr Zelenskyj og ber ham om å få hjelp med rusmiddelbruk og alkoholisme.

Ifølge Cameo kan videoene være i strid med retningslinjene deres.

Cameo gjør det mulig for brukere å be om innspilte videomeldinger fra kjendiser og andre offentlige personer mot betaling.

Redigert og misbrukt

Microsoft skriver i sin rapport det at kjendisene i videoene sannsynligvis ble bedt av en Cameo-bruker om å sende en melding til en person ved navn «Vladimir», der de ba ham søke hjelp for alkoholisme og narkotikabruk, uvitende om at videoene deres ville bli brukt i russisk propaganda.

Russland har lenge feilaktig hevdet at Volodymyr Zelenskyj og andre ukrainske ledere sliter med rusproblemer, i et forsøk på å vinne støtte for sin pågående invasjon av Ukraina , skriver CNN.

I en video spilt inn av Elijah Wood, kjent for rollen som Frodo i Ringenes Herre-filmene, sier skuespilleren:

– Jeg håper du får den hjelpen du trenger. Masse kjærlighet, Vladimir, ta vare på deg selv.

Cameo-videoene ble deretter redigert slik at de inkluderte emojier og logoer fra forskjellige medier, og ble deretter spredt på internett, noen ganger gjennom russiske statseide eller statsstøttede medier.

I ett tilfelle skal videoene ha blitt diskutert i et russisk politisk talkshow i beste sendetid.

Microsoft opplyser at de har oppdaget sju slike videoer siden juli i år, med kjendiser som Priscilla Presley, Breaking Bad-skuespilleren Dean Norris, The Office-skuespilleren Kate Flannery og Scrubs-stjernen John C. McGinley.

Var ikke meningen

Cameo sier at de ikke vil kommentere pågående undersøkelser offentlig, men legger til at bruk av videoene deres i russisk propaganda er et brudd på retningslinjene for nettsamfunnet.

– I tilfeller der slike brudd er underbygget, vil Cameo vanligvis iverksette tiltak for å fjerne det problematiske innholdet og suspendere kjøperens konto for å forhindre ytterligere problemer, sier en talsperson for Cameo i en uttalelse.

En talsperson for Wood sier at skuespilleren kun svarte på en forespørsel gjennom Cameo, og at videoen «ikke på noen måte var ment å være rettet mot Zelenskyj eller ha noe som helst med Russland, Ukraina eller krigen å gjøre».

Russland har i økende grad brukt ulike metoder for å spre usannheter om krigen i Ukraina på sosiale medier.

For kun noen dager siden avdekket teknologimagasinet Wired at bilder av kjendiser som Taylor Swift og Kim Kardashian ble lagt side om side med antiukrainske sitater, slik at det så ut som om de hadde uttalt seg slik.

Desinformasjonskampanjen nådde minst 7.6 millioner mennesker bare på Facebook . Forskere har knyttet den til en russisk påvirkningsoperasjon med tidligere bånd til Kreml.