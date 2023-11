Den tidligere Black Sabbath-vokalisten Ozzy Osbourne vil ikke lenger opptre hvis han havner i rullestol. Det gjør han klinkende klart i en uttalelse overfor Rolling Stone UK.

– Jeg skal ikke opp dit og gjøre en halvhjertet Ozzy-opptreden på jakt etter sympati. Hva faen er poenget med det? Jeg skal ikke opp dit i en jævla rullestol, sier 74-åringen til tidsskriftet.

– Tar en dag av gangen

Helt siden 2003 har Ozzy slitt med sykdommen parkinson. Stjernen delte imidlertid ikke diagnosen med offentligheten før i 2020. Han har vært gjennom flere operasjoner i forbindelse med sykdommen, skriver kjendisnettstedet Page Six.

– Jeg tar en dag av gangen, og hvis jeg kan opptre igjen, vil jeg gjøre det.

Videre sier han at en operasjon i juni i fjor fikk han til å undre over om han i det hele tatt ville stå på en scene igjen. Han forteller at han var sint på både seg selv, legene og resten av verden da han måtte stoppe å turnere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men etter hvert som tiden har gått, har jeg tenkt «vel, kanskje jeg bare må akseptere det faktuelle», sier han til Rolling Stone UK.

Se video: Stoppes av politiet: – Tuller du med meg!?

Et innholdsrikt liv

Etter at Ozzy ble sparket fra Black Sabbath som følge av alkohol- og narkotikamisbruk på slutten av 1970-tallet, fortsatte briten karrieren på egenhånd og ble en av de med kjente skikkelsene innen rocken på 1980-tallet.

Han fikk kontroll på misbruket og ble i 1997 gjenforent med Black Sabbath. Han har siden offisielt vært medlem av gruppen.

Han er gift med Sharon Osbourne (71) og har fem barn.