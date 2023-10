Det er i et lengre intervju med ABC News-serien Australian Story at den 76 år gamle newzealandske skuespillerikonet åpner opp om hvordan livet har endret seg etter at han tidligere i år avslørte at han hadde fått alvorlig blodkreft.

Etter tre måneder emd cellegiftbehandling, sluttet den å stanse tumor-veksten. Han fikk i stedet en anti-kreft-behandling som ga gode resultater. Nå må han få ny behandling med disse medisinene annenhver uke så lenge han lever.

Neill sier til det australske mediet at behandlingen er tøff og at han i dagene etter føler seg som han «har gått ti runder i ringen med en bokser».

Kreften «irriterende»

Likevel omtaler han at det ville vært «irriterende» om han døde, da han fortsatt føler han har mer han vil gjøre.

– Jeg er ikke det minste redd for å dø, slår han fast. Legene har gitt beskjed om at medisinene én dag vil slutte å fungere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er jeg forberedt på.

– Men å pensjonere meg? Det fyller meg med skrekk.

Så han er fortsatt å finne på filmsett i Australia, riktignok så snart skuespillerstreiken i USA tar slutt. Det neste prosjektet er filmversjonen av boken «Apples Never Fall» av Liane Moriarty. Han ble verdenskjent gjennom Jurassic Park-filmene, men har også spilt i en rekke andre filmer, serier og teater-opptredener.

Ser ut som en dinosaur

Han har fått mye støtte av skuespillerkollega Bryan Brown, som han til nettstedet omtaler som «en idiot, og hans beste venn». De to har kjent hverandre i fire tiår.

– Han liker å peke på nakken min. Det gjør han ofte. Han sier nakken min ser ut som en dinosaur, humrer Jurassic Park-stjernen.

Han sier i intervjuet at «kreft-greia» har gjort ham mer fokusert på å gjøre det meste ut av tiden sin og sier han er fornøyd hver dag han våkner. Når ubehaget i kjølvannet av de faste behandlingene gir seg, har han ti dager før han må begynne på ny.

– Ti dager. På de dagene kan jeg ikke føle meg mer levende eller være mer fornøyd med å fortsatt puste og se opp på den blå himmelen.