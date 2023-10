Til VG opplyser Ole Paus’ manager Arne Aronsen at Ole Paus fikk hjerneslag den 12. september.

Artisten har vært innlagt på sykehus siden hendelsen.

– Hans familie og management ser fremover med optimisme da rehabiliteringsprosessen er godt igang. Det er ønsket ro rundt hendelsen, skriver manger Aronsen i en melding til VG.

Avlyste samme konsert to ganger

I forrige uke kom kunngjøringen om at Ole Paus for andre gang måtte avlyse sin konsert på The Note i Sandefjord på grunn av sykdom.

Konserten var nærmest utsolgt.

– Paus er ikke helt i form. Derfor måtte vi avlyse, sa Flemming Hofmann Tveitan i konsertarrangør Artyfy Event til Sandefjords Blad den gangen.

Prisbelønt



Ole Paus er kjent som visesanger, gitarist, komponist, forfatter og revyskuespiller. Han har vært en sentral del av den norske musikkbransjen siden 1970-tallet.

I 1976 fikk Paus sin første Spellemannpris for beste viseplate. I 1998 mottok han han juryens hederspris, og i 2013 ble han kåret til «Årets Spellemann», ifølge Store norske leksikon.

I juni 2013 ga han ut trippelalbumet «Avslutningen», som også ble nominert til Spellemannprisen. Han har i tillegg mottatt Riksmålsforbundets lyttarpris i 1999, og Alf Prøysens Ærespris i 1991.

76-åringen har i flere tiår samarbeidet tett med forfatteren Ketil Bjørnstad, og med musikeren Jonas Fjeld under navnet «To Rustne Herrer».