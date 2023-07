Skuespillerne kan snart bli en del av streikevaktene sammen med manusforfatterne i Hollywood dersom fagforeningen deres, SAG-AFTRA, og de store studioene ikke kommer til enighet innen natt til onsdag.

Partene forhandler om de samme spørsmålene som står i sentrum for de streikende manusforfatterne: Høyere lønninger, oppdaterte avtaleverk med strømmetjenestene og begrensninger i bruk av kunstig intelligens (KI).

Nye versjoner av gamle og døde skuespillere

I den nyeste Indiana Jones filmen, som vises på kino i disse dager, spiller den 80 år gamle Harrison Ford en yngre versjon av seg selv. I en annen kommende film kan man se Tom Hanks og Robin Wright, slik de så ut da de spilte i Forrest Gump for nesten 30 år siden.

Dette gjøres i samarbeid med selskapet Metaphysics, som bruker KI til å få skuespillere til å enten se yngre ut eller til å dukke opp i filmer uten å engang være til stede på settet.

Skuespillerne Mads Mikkelsen (f.v.) Harrison Ford, Thomas Kretschmann og Phoebe Waller-Bridge poserer på den røde løperen til den nyeste Indiana Jones-filmen. I filmen er det brukt KI for å lage scener med en yngre versjon av 80 år gamle Ford. Foto: Hannes P Albert / AP

I fjor høst deltok Metaphysics på «America's got Talent» der de viste fram en slags avatar av Elvis Presley som sang på scenen sammen med dommerne i programmet.

Se fremførelsen av Elvis fra Metaphysics her:

Første gang på 63 år

Nå ønsker fagforeningen for skuespillerne, SAG-AFTRA, mer regulering.

– Vi er ikke imot KI. Det er greit at utøvernes utseende, bilde og stemme modelleres og fanges opp digitalt, forutsatt at de vet nøyaktig hva det skal brukes til, og at det finnes tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre at dataene ikke gjøres tilgjengelige utover det tiltenkte bruksområdet, sier Duncan Crabtree-Ireland, forhandlingsleder i SAG-AFTRA til NBC News.

Dersom fagforeningen velger streik, vil dette være første gang på 63 år at både skuespillere og manusforfattere streiker sammen. Begge gruppene deler nå bekymringen over at teknologien kan overta jobbene deres.

Hollywood er allerede sterkt påvirket av den pågående streiken fra manusforfatterne. Dersom skuespillerne slutter seg til dem, vil de fleste produksjoner bli lagt helt ned, noe som vil få store konsekvenser for det lokale næringslivet i Los Angeles, men også i andre innspillingssteder som i Atlanta og New York City, skriver The New York Times.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen natt til onsdag, vil rundt 160.000 SAG-AFTRA-medlemmer bli en del av de 11.000 manusforfatterne som allerede streiker.