Kjendisbladet People får dødsbudskapet bekreftet av Williams' talsperson Barry McPherson.

– Han ble drept i ettermiddag. Han skulle ta en sving, og en bil kom foran. Jeg er helt knust. Han var en så fin type. Han var så talentfull, sier McPherson, som omtaler Williams som «skuespillernes skuespiller» og en del av hjertet av Hollywood siden slutten av 1970-tallet.

Ifølge People skjedde ulykken i Vermont.

Williams er kjent fra filmer som «Hair» (1979), «Deep Rising» (1998) og «Things to Do in Denver When You're Dead» (1995). Han samarbeidet med både Steven Spielberg, Woody Allen og Sergio Leone.

Williams etterlater seg kona Pam van Sant. De har to barn sammen.