Prins Harry (38) og Meghan Markle (41) kan være på vei mot skilsmisse, ifølge flere kilder som påberoper seg dyptgående kunnskap om kongehuset, skriver Sky News.

Rykter om at parets ekteskap skranter har sirkulert de siste ukene, og disse spekulasjonene får nå ytterligere vind i seilene av uttalelser fra tidligere kongelige butler Paul Burrell og Lady Colin Campbell.

Paul Burrell, som tjente som prinsesse Dianas butler frem til hennes død i 1997 hevder, at prins Harry bare holder ut i ekteskapet for å se barna Archie (4) og Lilibet (1) vokse opp.

– Er jeg den eneste personen i Storbritannia som tenker at Harry endelig har våknet opp til sannheten? Har han endelig sett sannheten om hva kona hans gjør, og at han har blitt hjernevasket og trollbundet av hennes skjønnhet eller noe? Fordi vi alle vet det, men han ser ikke ut til å se det, sier Burrell til GB News.

Se video: Meghan anklages for plastisk kirurgi og etterligning:

Katastrofalt

Newscorp-kommentator, Louise Roberts sier at Burrells uttalelser er «veldig interessante å høre».

– Han tror at Harry er en ektefelle som ikke vil dra fordi han ikke vil savne barna sine, eller enda verre, at han flytter til Storbritannia og hun blir i USA, noe som selvfølgelig ville være katastrofalt.

Roberts sier også ryktene om prins Harrys gjemmesteder for å komme seg vekk fra Meghan er «ikke et godt tegn» for paret.

Tilfluktsrom

Meghan, hertuginne av Sussex og prins Harry, hertugen av Sussex i Manchester i 2022. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Nylig meldte den britiske tabloidavisen The Sun at prins Harry har et eget rom reservert på et luksushotell, kort vei unna parets bolig i California.

Ifølge avisen skal Harry tilbringe tid på hotellrommet når han trenger tid vekk fra familien, og prinsen skal anse det som et «tilfluktsted».

Avisen hevder også at Harry finner fred til en privat klubb ved navn San Vicente Bungalows, som er svært strenge med hvem som får stå på gjestelisten.

En talsperson for prins Harry sier imidlertid at dette ikke stemmer.

Forfatteren Lady Colin Campbell stiller seg også bak påstandene, hun hevder å ha hørt at prins Harry har kontaktet skilsmisseadvokater fra fem forskjellige kilder.

– Når alt dette virvles sammen, tegner det ikke et veldig positivt bilde av tingene hjemme for dem, sier Roberts.