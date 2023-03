Kim Wigaard (34), kjent som dirigent for «Demenskoret» gjennom NRK-serien med samme navn, er klar for ny jobb.

Han skal nemlig lede den nye sesongen av «Ungkaren» på TVNorge.

Det melder Discovery i en pressemelding.

– Jeg er kjempespent! Dette er den første, store programlederjobben jeg gjør i karrieren min, sier Wigaard i kunngjøringen fra kanalen.

– Det kribler veldig i magen ved tanken på at om tre uker står jeg i Hellas og sier: «Velkommen til: ... Ungkaren!», legger han til.

Ifølge VG skal «Ungkaren» spilles inn på den greske øya Rhodos.

14 år siden sist

Det er 14 år siden en norsk versjon av «Ungkaren» gikk på TVNorge, og det er gjort noen få, men store endringer, når programmet skal på lufta igjen høsten 2023. Det er nemlig to ungkarer med denne gangen, og jentene som melder seg på har på forhånd valgt hvem de har lyst til å prøve lykken med.

Wigaard berømmer Warner Bros. Discovery for at de henter tilbake originalkonseptet til skjermen.

– For det synes jeg er på tide i et hav av nye datingprogrammer, sier Wigaard om «Ungkaren»-konseptet.

– Jeg har fulgt «Ungkaren» og «The Bachelor» i mange år, og jeg kan ikke si noe annet enn at det er skikkelig stas få være en del av denne klassikeren. Jeg håper ingen ting mer enn at i enden av dette står vi igjen med to par som virkelig har funnet ekte kjærlighet.

Selv er forlovet nylig Wigaard seg med kjæresten Marius Hagen (32).

En mann med mange talenter

Bortsett fra «Demenskoret» har Wigaard også vært å sett i TV-programmer som «Idol», «The Voice», Melodi Grand Prix, «Beat for Beat» og «Drag Me Out».

Han har utdannelse fra Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Manhattan School of Music i New York.

Han har markert seg både nasjonalt og internasjonalt som artist og operasanger.

Wigaard er en mann med mange talenter og jobber i tillegg som sanginstruktør og låtskriver, og har også bakgrunn som modell, skriver VG.