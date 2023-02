Lørdag er det duket for den nye sesongen av TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen». En av årets deltakere, skuespiller og barnebokforfatter Iben Akerlie (34), ankom premierefesten torsdag med skuespillerkollega Jakob Fort (23).

Fort startet karrieren sin i NRK-serien «Blank» og har senere vært å se i både Viaplay-serien «Wisting» og NRKs julekalender «Stjernestøv». Våren 2022 hadde han også hovedrollen i Discovery-serien «Alt du elsker».

Det har lenge versert rykter om at de to er et par, men det er først nå Akerlie bekrefter det.

– Vi har vært sammen i tre år og bor sammen, røper Akerlie til Nettavisen.

Paret dukket også opp sammen på en event i januar 2022. Da ville ikke paret kommentere hvorvidt de var et par eller ikke.

Til Nettavisen sier Akerlie at hun føler forholdet var «bekreftet» for lenge siden.

Hun vil ikke utdype hvordan paret møttes, men sier hun ikke ser noe negativt ved å finne kjærligheten i samme bransje.

– Det er ingen ulemper med å være kjæreste med en skuespiller-kollega.

Tidligere har Akerlie vært i et fire år langt forhold med skuespiller Jakob Oftebro (37).