Nettstedet Deadline får bekreftet dødsfallet av Werschings utgiver. Hun skal ha fortsatt å jobbe som skuespiller selv etter at hun fikk kreftdiagnosen i 2020, blant annet i «Star Trek: Picard and The Rookie».

– Det er et stort hull i denne familiens sjel i dag. Men hun etterlot seg verktøy som vi kan fylle det med. Hun fant vidunder i de enkleste øyeblikk, sier ektemannen Stephen Full i en uttalelse.

Wersching var best kjent for sine roller i TV-seriene «24», «Bosch» og «Timeless».

Hun har også hatt biroller i serier som «Blue Bloods», «Frasier», «Boston Legal», «Castle», «The Vampire Diaries», «Hawaii Five-O» og «Rizzoli & Isles».

Wersching er også for mange også kjent som stemmen til Tess i det populære dataspillet «The Last of Us». Hun døde søndag i Los Angeles, opplyser publisisten hennes.

– Hjertet mitt er knust i flere biter enn jeg kan telle, sier regissør og produsent på «24»-serien Jon Cassar.

Wersching etterlater seg tre barn i alderen tolv, ni og fire år.