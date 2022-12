Superstjernen Tina Turner er i sorg.

Hennes sønn Ronnie Turner er død, 62 år gammel.

Foreløpig er dødsårsaken ukjent, men ifølge TMZ skal en ambulanse ha blitt tilkalt etter at Ronnie slet med å puste mens han var ute og gikk torsdag morgen.

Ronnie skal etter hvert ha sluttet å puste, og forbipasserende skal ha gjennomført hjerte- og lungeredning, men uten hell.

62-åringen ble erklært død på stedet.

Ronnie skal tidligere ha gjennomgått kreftsykdom.

Ronnie er en av tre sønner Tina Turner fikk med sin tidligere ektemann Ike Turner.

Også han har prøvd seg i rampelyset, da som skuespiller. Kjent fra filmen «What’s love Got to Do with It».

I 2018 gikk Turner-familien gjennom en annen tragedie da Tina Turners eldste sønn, som hun fikk før hun møtte Ike, tok sitt eget liv.