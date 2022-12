Dion skulle etter planen spille på Telenor Arena på Fornebu 27. og 28. september 2023.Disse konsertene er allerede utsatt tre ganger tidligere som følge av pandemien og helsesituasjonen hennes.

– Jeg har nylig blitt diagnostisert med en svært sjelden nervesykdom som heter «Stiff person syndrome», forteller artisten i en følelsesladd video på Instagram, som ble publisert torsdag.

Sjelden sykdom

Ifølge NHI kjennetegnes «Stiff person syndrome» av økende muskelstivhet og smertefulle kramper utløst av bevegelser og ulike sinnsstemninger. Den kalles også autoimmunt stivhetssyndrom.

Ifølge nettstedet er sykdommen svært sjelden og tilstanden forekommer 2 til 3 ganger hyppigere blant kvinner enn menn.

Langvarige helseproblemer

Den folkekjære artisten forteller i videoen at hun påvirkes av sykdommen på mange måter og at den påvirker stemmen hennes og gjør at hun ikke kan synge slik hun er vant til.

– Jeg har hatt problemer med helsen min i lang tid. Det har vært veldig vanskelig for meg å møte disse utfordringene og snakke om alt jeg har gått gjennom, skriver hun.

I første omgang er konsertene våren 2023 flyttet til 2024, mens åtte av konsertene som skal holdes neste sommer er avlyst. Det er ikke kjent hva som vil skje med konsertene i Norge.