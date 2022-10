«Livet kommer i bølger, med sine opp og nedturer»

Slik åpner nederlandske Floor Jensen, vokalist i det finske symfonimetal-bandet Nightwish det åpne brevet hun la ut til fansen på Twitter onsdag.

Hun forteller at hun har gledet seg over alle oppturene hun har hatt på scenen med fansen.

A Letter To You pic.twitter.com/JXAWwpPQov — Floor Jansen (@FloorJansen_) October 26, 2022

– Men nå har en ny bølge truffet meg. Og det er ikke en god en. Jeg har brystkreft. Jeg fikk diagnosen for litt over to uker siden og skal opereres i morgen for å fjerne tumoren. Prognosene mine er veldig gode! skriver hun videre.

– Ordet kreft gir et sjokk. Alt man trodde var viktig endrer seg på minutter etter man får diagnosen. Nå ønsker jeg bare å bli frisk igjen. Jeg ønsker å se min datter vokse til å bli en kvinne. Jeg ønsker å leve!

– Trodde jeg var frisk

Hun sier at legene mener det er en ikke-aggressiv kreft som virker å ikke ha spredd seg og at hun trolig vil være kreftfri når operasjonen er gjort. Hun må i tillegg gjennom en lokal strålebehandling etter tre måneder.

– Den skumleste delen av denne diagnosen er at jeg trodde jeg var frisk. Jeg kjente ikke noe til kreften. Jeg visste ikke at den var der før jeg var en 40+ kvinne og dro på en standard mammografiundersøkelse, skriver hun.

Symptomer på brystkreft: Kul eller hevelse i brystet

Kul eller hevelse i armhulen

Inndragning eller søkk i huden på brystene

Brystvorte som trekker seg innover eller peker i en annen retning enn det som er vanlig

Rødhet eller annen fargeendring av hud på brystene

Utslettliknende forandringer av hud på bryster eller brystvorter

Hudfortykkelse eller appelsinhud

Uklar eller blodtilblandet væske fra brystvorten

Fra overgangsalder, nylig oppstått smerte i brystene Kilde: Kreftforeningen

Anbefaler alle å undersøke seg

Hun anbefaler kvinner om å undersøke seg og menn om å minne sine koner, kjærester, mødre og søstre om å sjekke seg.

– Om jeg kanskje inspirerer dere til å ta vare på dere selv, så vil noe godt vil komme ut av denne kreftdiagnosen, opplyser hun.

Jansen sier at dersom alt går etter planen så vil hun kunne være frisk nok til å være med på Nightwish sin europaturne som starter 20. november.

Jansen har vært bandets vokalist siden 2013, da de skilte vei med sin forrige vokalist, Anette Olzon.