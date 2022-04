Nyheten om dødsfallet ble bekreftet av Jordan Bell fra talentbyrået BRS/Gage, og sønnen Charlie Morse, skriver amerikanske medier, deriblant abc7.com.

Robert Morse ble født 18. mai 1931 i Newton i Massachusetts.

Flere kjente personligheter fra filmverdenen har sendt sine kondolanser.

«Et stort talent og en vakker sjel»

«Min gode venn har gått bort. Et stort talent og en vakker sjel. Sender min kjærlighet til sønnen Charlie og datteren Allyn. Hadde så mye moro da jeg hang ut med «Bobby» opp gjennom årene, skriver filmprodusent og medlem av Oscar-utdelingen, Larry Karaszewski (60) i en siste hilsen på Twitter.

Robert Xavier Morse var kjent for sin rolle i musikalen og filmen «How to Succeed in Business Without Really Trying», ifølge Wikipedia. Han vant en Tony Award for sin innsats i rollen. Seks år senere, i 1967, spilte han hovedrollen i filmversjonen av den samme musikalen.

Karrieren varte i syv tiår



Morse er også kjent for sin rolle som Bertram Cooper i TV-serien «Mad Men». Han mottok to Tony-priser, to Drama Desk-priser, én Screen Actors Guild-pris og én Emmy-pris for rollen, ifølge www.npr.org.

Morse sin karrieren strakte seg over syv tiår. I løpet av alle disse årene hadde han en rekke roller på scenen, film og TV, blant annet i sykehusserien «City of angels».

Robert Morse døde fredelig i sitt hjem 21. april etter kort tids sykdom. Han etterlater seg kona Elizabeth Roberts og barna Charlie, Robin, Hilary og Andrea.

Morse var gift med Carol Ann D'Andreá fra 1961 til de ble skilt i 1981. Han giftet seg senere med Elizabeth Roberts i 1989.

