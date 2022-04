– Jeg er veldig glad og veldig stolt, sier skuespiller Renate Reinsve til VG.

Ifølge Deadline skal filmen regisseres av Joe Talbot og Reinsve skal spille sammen med blant annet Lily-rose Depp og Hoyeon Jung, sistnevnte er kjent fra den sørkoreanske Netflix-suksessen «Squid Game».

Det er produksjonsselskapet A24 som står bak filmen «The Governesses» som er basert på en bok av forfatte Anne Serre. Den handler om tre opprørske privatlærere. Filmen skal spilles inn i Spania.

Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes for sin rolle i filmen «Verdens verste menneske». Filmen ble også nominert til to Oscar-priser.