– Akademiet tolererer ikke noen form for vold, tvitret de noen timer etter hendelsen.

Smith gikk opp på scenen under humorinnslaget til Chris Rock og slo ham etter at han dro en vits om kona Jada Pinkett Smith.

Verdens verste menneske-produsent Thomas Robsahm, som var til stede under utdelingen, sier til NTB at folk i salen ble rystet av hendelsen.

– Totalt uakseptabelt

– Først trodde jeg det var en del av showet, og at de hadde lagt på lyd fordi man kunne høre slaget, men så ropte han litt manisk, og jeg skjønte at dette virkelig skjedde, sier Robsahm.

– Jeg synes at det er totalt uakseptabelt og håper det får konsekvenser, legger Robsahm til.

Ifølge Rolling Stone kommer Rock ikke til å anmelde Smith for episoden.

Etter voldshendelsen vant Smith i kategorien beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». I takketalen sin tok han til tårene og beklaget til Akademiet.

Se Oscar-slaget her:

Vitset om håravfall



Vitsen Chris Rock slo om Jada Pinkett Smith var at han gledet seg til å se henne i «G.I. Jane» (1997) der hovedrolleinnehaver Demi Moore har barbert hode. Vitsen var et pek til at Pinkett Smith nå har barbert hodet etter å ha slitt med håravfall. Det var tydelig allerede da vitsen ble fortalt fra scenen, at Will og Jada Pinkett Smith ikke var fornøyd.

Artist og forretningsmann Sean «Diddy» Combs skal ifølge Page Six ha snakket med både Smith og Rock etter hendelsen, og avtalt at de skal skvære opp.