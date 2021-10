Mariska Hargitay (57) har siden premieren i 1999 fengslet TV- seere over hele verden i som kriminalbetjent Olivia Benson i «Law & Order: Special Victims Unit», om en politienhet som utelukkende etterforsker seksualforbrytelser. I Norge har serien blitt sendt på flere kanaler, og sendes i dag på TVNorge.

Hargitay kom sent til stor suksess, selv om hun debuterte allerede i 1985, i en større birolle som karakteren Donna i skrekkkomedien «Ghoulies».

Likevel lå det i kortene at et sceneyrke kunne være for henne.

Hennes mor er nemlig filmlegenden og sexsymbolet Jayne Mansfield, og hennes far den ungarske skuespilleren og kroppsbyggeren Mickey Hargitay.

Satt i bilen da moren omkom

Promobilde av Jayne Mansfield tatt for filmen Kiss Them for Me fra 1957. Foto: Wikipedia

Jayne Mansfield mistet livet, og Mariska og hennes søsken sin mor, på dramatisk vis i juni 1967.

Mansfield, var da 34 år og med en filmkarriere på hell, hadde fått oppdrag på en nattklubb i Mississippi, en serie forestillinger som skulle vare i en måned. Etter endt opptreden 28. juni måtte hun reise til New Orleans, der hun skulle intervjues til et TV-program tidlig neste morgen, ifølge Wikipedia.

Kjæresten Sam Brody og hennes tre av barna hennes, Miklós, Zoltán og Mariska, satt i bilen, som ble kjørt av en 19-åring. Rett før klokken halv tre på natten krasjet bilen inn i en semitrailer. De tre voksne foran ble alle drept momentant. Mariska og søsknene, som sov i baksetet, slapp unna med mindre skader.

– Forstår min mor på en ny måte

– Noen sa en gang til meg om minnet etter moren min: «Alt du behøver å gjøre er å se deg i speilet». Hun er fremdeles med meg, uttalte Mariska Hargitay til People i 2018.

I dag er datteren nesten like berømt som sin legendariske mor. Og de har stjerner rett ved hverandre på Hollywood Walk of Fame.

– Jeg er så takknemlig, sa en rørt Hargitay da hennes Hollywood-stjerne ble avduket i 2013.

TV-stjernen føler at moren – i tillegg til det fysiske nærværet på Hollywood Walk of Fame, og den ansiktslikheten – er med henne i livet, skriver underholdningsnettstedet Nicki Swift. Spesielt i rollen som mor til August, Amaya, and Andrew, som hun har med ektemannen Peter Hermann.

– Det å være kone og mor er livet mitt, og det gir meg mest glede. Jeg forstår min mor på en ny måte som gir meg ro. Nå forstår jeg kjærligheten hun hadde i seg, og det får meg til å føle meg nærmere henne, sa Law & Order-stjernen til Closer Weekly i 2018.