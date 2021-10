Michael Tylo debuterte på TV i rollen som Lord Peter Belton i serien «Another World», og hadde etter en karriere som spant over mer en tre tiår. Hans siste TV-jobb var som stemmen til Deathstroke i «Nightwing: The Series» i 2014.

I mellom dette huskes han som blant annet Blade i «The Young and the Restless» (1992 til 1995) – og Sherman Gale i «Glamour» i 2000, en serie som har gått på kanaler tilgjengelig for norske seere siden 1990, og som ble sendt på TVNorge fra 1993 til 2011.

Sønnen døde



Han har også hatt roller i TV-serier som «Jessica Fletcher», «Perry Mason», «General Hospital» og «All My Children».

I 1998 fikk datteren Katya kreft i det ene øyet og måtte fjerne det. Hun fikk senere også en svulst i det andre, og man var redd hun skulle bli blind, men denne gikk tilbake, og hun ble frisk.

I 2007 mistet han sønnen Michael Tylo Jr, som han hadde med Glamour-skuespiller Hunter Tylo. Sønnen var bare 19 år da han fikk et anfall og druknet i familiens basseng i 2007.

Tylo foreleste i drama ved Universitetet i Nevada i Las Vegas (UNLV).

Tirsdag var den Detroit-fødte skuespilleren ved veis ende, melder Hollywood Reporter.

Michael Tylo ble 72 år gammel.

Fire gjenlevende barn



«Michael Tylo var et vakkert og omtenksomt menneske – han var noe helt for seg selv», heter det i en uttalelse fra UNLV, ved dekan Nancy Uscher. «Han var en eksemplarisk venn, kollega, lærer og kunstner. Han hadde en slik fremragende og rik karriere, men han var ydmyk om det han hadde oppnådd».

Tylo etterlater seg sin tredje kone Rachelle, som han giftet seg med i 2010, og barna Izabella, Katya, Koko og Gia.