Skuespiller Jean Hale er død

Jean Hale ble født inn i en mormonerfamilie i Salt Lake City, utdannet seg innen drama og ble utover 1960-tallet et kjent ansikt gjennom sine roller i over 30 filmer og TV-serier. Hun arbeidet også som modell.

3. august døde Hale i Santa Monica i California av naturlige årsaker, 82 år gammel, meddelte familien mandag.

Det skriver blant andre The Hollywood Reporter.

Detektimen



Hale spilte blant annet mot James Coburn filmen «In Like Flint» og mot David Wayne i TV-serien «Batman», begge i 1967.

Eldre nordmenn med svært godt minne vil muligens kunne huske Hale fra Detektimen på NRK på 60-tallet. Hun spilte i to episoder av «Perry Mason» og en episode av «Oss kjeltinger imellom», som tok over som Detektime for «Perry Mason» og «Helgenen» i juni 1965.

Arbeidet med sann historie



Da hun døde arbeidet Jean Hale på et manuskript kalt «Being Jeannie», skriver The Hollywood Reporter. Manuset var basert på den sanne historien om en kvinne som utga seg for å være Hale på 60-tallet, og giftet seg med ti ulike menn i Texas og Oklahoma og stjal pengene deres.

Hale etterlater seg tre barn fra ekteskapet med Emmy-vinneren Dabney Coleman, som endte i skilsmisse i 1984.