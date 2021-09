Den svenske tv-, teater- og filmskuespilleren Nina Gunke har fått Alzheimer.

Det fortalte 66-åringen selv på TV4s Nyhetsmorgon søndag.

Gunke begynte først å merke at hun glemte ting for rundt et år siden

– Det gjør jo alle, sier vi jo, men det skjedde oftere og oftere.

Skuespilleren beretter hvordan hun etter hvert ikke greide å huske replikker lenger, og gjengir en spesiell episode da hun ikke greide å huske replikker til «en liten, liten rolle», og måtte gi opp.

– Da forsto jeg at dette er noe alvorlig.

Tårene kommer når hun forteller.

Gunke kontaktet lege, og gjennomgikk flere omganger med diagnostisering, før hun til slutt fikk en telefon fra legen.

– Vi vil gjerne at du booker en time, og at du tar noen med deg, sa de. Da skjønte jeg at det var Alzheimer.

Norsk film



Nina Gunke har spilt i en rekke filmer og tv-serier, som «Hedebyborna», «Livet i Fagervik», «Mordene i Fjällbacka: Lysets dronning» og «Før vi dør».

I Norge vil noen huske henne fra rollen som moren i Wam og Vennerød-filmen «Lakki» fra 1992, der hun spilte mot blant andre Bjørn Skagestad, Jorunn Kjellsby og Henrik Mestad.

Usikker fremtid



Aftonbladet skriver at skuespilleren har fått mye kjærlighet i etterkant av at hun stod frem på TV 4. Det setter hun stor pris på.

– Det har vært helt utrolig. Det er så mange mennesker som ringer som jeg ikke kjenner i det hele tatt, og mange som har samme problem. Det er virkelig kjempefint, det må jeg si, sier hun til avisen.

Alzheimer er en lumsk sykdom, og det varierer veldig hvor raskt nedbrytingen av hjernen skjer.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skjer fremover. Men til slutt vet jeg hva som vil skje, sier Nina Gunke til Aftonbladet.

Sykdommen er dødelig.