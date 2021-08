Una Stubbs ble født i Hertfordshire i Sør-England 1. mai 1937. Torsdag døde hun i Edinburg i Skottland med familien rundt seg, 84 år gammel.

Det melder BBC.

Skuespilleren hadde et titalls filmer på samvittigheten, men er kanskje aller mest kjent for sine mange TV-roller. Mange norske seere vil huske henne for den prominente rollen som Mrs. Hudson i suksesserien «Sherlock» (2010 til 2017), som blant annet ble sendt på NRK. Hun hadde også roller i «Hotell i særklasse», «Mord og mysterier», «Østkantfolk» og «Med hjartet på rette staden».

Hylles



Gjennombruddet kom allerede i 1963, med rollen Sandy i som filmen «»Summer Holiday» med Cliff Richard i hovedrollen.

Una Stubbs som Mrs. Hudson i «Sherlock». (Lisens CC BY-SA 2.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Una_Stubbs,_filming_Sherlock_(2015)_(cropped).jpg Foto: Logan Rosen / Wikipedia

«For en kvinne, for et talent, for en stjerne – og kanskje det snilleste, hyggeligste, morsomste mennesket du kunne møte», skriver «Sherlock»-skaper Steven Moffad på Instagram.

Og:

«Jeg skjønner ikke engang hvordan noen kan begynne å oppsummere den karrieren. «Till Death Us Do Part«, «Fawlty Towers», den makeløse tante Sally i «Worzel Gummidge» ... og, selvsagt, selve hjertet og sjelen «Sherlock».

«Jeg vil savne henne enormt og huske henne alltid», uttaler hennes agent Rebecca Blond ifølge BBC.

Familien i sorg



Også hennes tre sønner Joe Henson, Christian Henson og Jason Gilmore har utstedte en uttalelse torsdag:

«Mor gikk stille bort i dag, med familien rundt seg, i Edinburgh. Vi ber om privatliv og forståelse i denne svært vanskelige og sørgelige tiden».

Una Stubbs hadde vært syk i noen måneder før hun døde. Ingen detaljer rundt henne sykdom er gitt.