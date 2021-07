Tidligere stjerne i den auastralske såpeserien Home & Away, Dieter Brummer, har gått bort, bare 45 år gammel. Det melder The Sydney Morning Herald.

Brummer hadde rollen som Shane Parrish, som etterhvert giftet seg med karakteren Angel Brooks, og ble ble et idol for ungpiker i Australia og over hele verden. Han spilte i 557 episoder i perioden 1991 til 1996. Brummer hadde også en rolle i serien Neighbours.

Funnet i bolig



Lokalt politi skal ha rykket ut til en bolig i Glenhaven i Sydney etter en bekymringsmelding klokken 13.30 lørdag, skriver The Sydney Morning Herald.

– Liket av en mann ble funnet inne i hjemmet, sier politiet i en uttalelse.

Dødsfallet er ikke vurdert som mistenkelig, men det vil bli gjennomført rettsmedisinske undersøkelser.

Sørger



I en uttalelse fra familien mandag, heter det at de sørger over tapet av deres «kjekke, talentfulle, morsomme, kompliserte og elskede Dieter».

– Han har etterlatt et massivt tomrom i livene våre, og vår verden vil aldri bli den samme. Våre tanker går til alle dere om kjente ham, elsket ham eller jobbet med ham gjennom årene, heter det.